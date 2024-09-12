В Киеве родственники украинских военнопленных устроили акцию возле МККК

В Киеве под стенами Международного комитета Красного Креста прошла акция родственников пленных
В Киеве в четверг, 12 сентября, прошла акция с участием родственников пленных украинских военных. Они прибыли к зданию Международного комитета Красного Креста.
Об этом сообщает корреспондент Новини.LIVE.
Акция у Международного комитета Красного Креста в Киеве
У здания Международного комитета Красного Креста в Киеве проходит акция родственников пленных защитников.
Они требуют от организации предоставить хоть какую-то информацию о своих родных, попавших в русский плен. Некоторые участники митинга говорят, что обращались и в Организацию объединенных наций, и в Международный комитет Красного Креста, но ответа они так и не получили.
Люди принесли с собой плакаты с лозунгами о возвращении военнопленных, а также фотографии родных, пропавших без вести в плену.
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