Графики отключений света на 12 сентября - где будут применяться ограничения

В Киеве и еще в четырех областях сегодня будут отключать свет
В четырех регионах Украины и непосредственно в Киеве сегодня будет действовать одна очередь отключений света. Ограничения будут применяться с 13.00 до 23.00 в Киевской, Одесской, Днепропетровской и Донецкой областях.
Об этом сообщила пресс-служба КГВА в четверг, 12 сентября.
Как будут выключать свет 12 сентября
По данным КГВА, сегодня столица возвращается к стабилизационным отключениям — ограничения будут действовать с 13:00 до 23:00.
"Будет применена только одна очередь отключений", — говорится в сообщении.
Напомним, что графики отключений будут действовать еще для четырех областей Украины — Киевской, Одесской, Днепропетровской и Донецкой. Там также будут применяться только одна очередь ограничений с 13:00 до 23:00.
Где можно посмотреть график отключения света
Чтобы точнее узнавать информацию о веерных отключениях, можно проверить свой адрес по ссылкам:
- Киев
- Киевская область
- Черкасская область
- Кировоградская область
- Херсонская область
- Запорожская область
- Днепропетровская область
- Полтавская область
- Харьковская область
- Сумская область
- Черниговская область
- Винницкая область
- Одесская область
- Николаевская область
- Житомирская область
- Хмельницкая область
- Тернопольская область
- Черновицкая область
- Ровенская область
- Волынская область
- Львовская область
- Ивано-Франковская область
- Закарпатская область
- Донецкая область
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