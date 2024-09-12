Графики отключений света на 12 сентября - где будут применяться ограничения

Ремонт сетей. Фото: ДТЭК

В четырех регионах Украины и непосредственно в Киеве сегодня будет действовать одна очередь отключений света. Ограничения будут применяться с 13.00 до 23.00 в Киевской, Одесской, Днепропетровской и Донецкой областях.

Об этом сообщила пресс-служба КГВА в четверг, 12 сентября.

Читайте также:

Как будут выключать свет 12 сентября

По данным КГВА, сегодня столица возвращается к стабилизационным отключениям — ограничения будут действовать с 13:00 до 23:00.

"Будет применена только одна очередь отключений", — говорится в сообщении.

Публикация КГВА. Фото: скриншот

Напомним, что графики отключений будут действовать еще для четырех областей Украины — Киевской, Одесской, Днепропетровской и Донецкой. Там также будут применяться только одна очередь ограничений с 13:00 до 23:00.

Где можно посмотреть график отключения света

Чтобы точнее узнавать информацию о веерных отключениях, можно проверить свой адрес по ссылкам: