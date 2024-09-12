У Києві родичі українських військовополонених влаштували акцію біля МКЧХ

Учасники акції. Фото: Новини.LIVE/Ігор Кузнєцов

У Києві в четвер, 12 вересня, відбулася акція за участі родичів полонених українських військових. Вони прибули до будівлі Міжнародного комітету Червоного Хреста.

Про це повідомляє кореспондент Новини.LIVE.

Читайте також:

Акція біля Міжнародного комітету Червоного Хреста у Києві

Біля будівлі Міжнародного комітету Червоного Хреста у Києві відбувається акція родичів полонених захисників.

Вони вимагають від організації надати хоча б якусь інформацію про своїх рідних, які потрапили в російський полон. Дехто з учасників мітингу каже, що звертався й до Організації об'єднаних націй, і до Міжнародного комітету Червоного Хреста, але відповіді вони так і не отримали.

Люди принесли із собою плакати з гаслами про повернення військовополонених, а також фотографії рідних, які зникли безвісти у полоні.

Учасники акції. Фото: Новини.LIVE/Ігор Кузнєцов

Учасники акції родичів військовополонених. Фото: Новини.LIVE/Ігор Кузнєцов

Жінка тримає портрет свого родича, який у полоні. Фото: Новини.LIVE/Ігор Кузнєцов