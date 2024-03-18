В Киеве под видом ремонта сносят старинный дворец времен последнего гетьмана Украины

Работы на объекте. Фото: Спадщина

Общественные активисты заметили, что в Печерском районе Киева разбирают фундаменты старинного дворца последнего гетьмана Украины Кирилла Разумовского. Разрешение на капитальный ремонт получило общество с ограниченной ответственностью "Собі", но вместо соответствующих работ работники занимаются разбором здания.

Об этом сообщили в сообществе "Спадщина".

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Известно, что строительные работы проходят по адресу: улица Мезепы, 3В. Активисты отмечают, что дом принадлежат к составу фортификационного комплекса Никольских ворот, которые более известны по проекту реновации Арсенальной площади.

Кроме того, здание славится подземными сводами. Ведь объект построен на каменных фундаментах дворца последнего гетьмана Украины — Кирилла Разумовского. Объект датирован еще 1803 годом, однако к моменту строительства инженерных сооружений сам деревянный дворец уже потерялся.

По словам общественных деятелей, ООО "Собі" получило разрешение на проведение капитального ремонта на данном участке. Однако вместо него сносит старинные здания, разбирает фундаменты и уже приступило к новому строительству.

Активисты отметили, что на место происшествия уже вызвали правоохранители и написали заявления.

Работы на объекте. Фото: Спадщина

Работы на объекте. Фото: Спадщина

Место объекта. Фото: Спадщина

Паспорт объекта. Фото: Спадщина

Напомним, в Киеве планируют восстановить обмелевший водоем, а именно озеро Синее в Подольском районе. Также мы писали, что в столице меценаты профинансируют возобновление зеленых зон, поврежденных войной.