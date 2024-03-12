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У Києві відновлять обміліле озеро — хто профінансує роботи

12 березня 2024 17:46
8867047e-469d-41ca-9f22-bd1382b7ef00 - Євгенія Брюховецька
У Києві відновлять обміліле озеро — хто профінансує роботи
Обміліле озеро Синє. Фото: Михайло Сторожук
8867047e-469d-41ca-9f22-bd1382b7ef00 - Євгенія Брюховецька

У Києві планують відновити обмілілу водойму, триває підготовка. Йдеться про озеро Синє у Подільському районі столиці.

Про це повідомив Департамент захисту довкілля та адаптації до зміни клімату КМДА у вівторок, 12 березня.

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"У Києві триває підготовка до відновлення обмілілого озера Синє в Подільському районі", — йдеться у повідомленні.

У КМДА розповіли, що наступним кроком стане внесення змін до міського бюджету в частині збільшення Київрадою асигнувань на природоохоронні заходи.

Далі планується пошук підрядника на виконання необхідних робіт із порятунку водойми. 

Як відомо, 29 лютого Київрада ухвалила перелік природоохоронних заходів у столиці на 2024 рік, першим пунктом якого зазначені роботи на озері Синє.

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Обміліле озеро Синє. Фото: Михайло Сторожук

"Для цього планується використання коштів із Київського міського фонду охорони довкілля", — зазначили в КМДА.

Після затвердження розпорядження комунальне підприємство "Плесо", як замовник робіт, зможе оголосити закупівлю, після чого розпочнуть їх виконання.

Нагадаємо, у Києві меценати профінансують відновлення зелених зон, пошкоджених війною. 

Також ми писали, що в Одесі цього року збільшать площу лісів на 1683 гектари. Загадом планується висадка понад трьох мільйонів дерев.

Київ
природа
парки
відновлення
озеро

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