У Києві відновлять обміліле озеро — хто профінансує роботи
У Києві планують відновити обмілілу водойму, триває підготовка. Йдеться про озеро Синє у Подільському районі столиці.
Про це повідомив Департамент захисту довкілля та адаптації до зміни клімату КМДА у вівторок, 12 березня.
Відновлення озера Синє
"У Києві триває підготовка до відновлення обмілілого озера Синє в Подільському районі", — йдеться у повідомленні.
У КМДА розповіли, що наступним кроком стане внесення змін до міського бюджету в частині збільшення Київрадою асигнувань на природоохоронні заходи.
Далі планується пошук підрядника на виконання необхідних робіт із порятунку водойми.
Як відомо, 29 лютого Київрада ухвалила перелік природоохоронних заходів у столиці на 2024 рік, першим пунктом якого зазначені роботи на озері Синє.
"Для цього планується використання коштів із Київського міського фонду охорони довкілля", — зазначили в КМДА.
Після затвердження розпорядження комунальне підприємство "Плесо", як замовник робіт, зможе оголосити закупівлю, після чого розпочнуть їх виконання.
Нагадаємо, у Києві меценати профінансують відновлення зелених зон, пошкоджених війною.
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