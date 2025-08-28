В Киеве после обстрела достали из-под завалов домов фрагменты тел

Министр внутренних дел Игорь Клименко ознакамливается с ситуацией на месте прилета. Фото: МВД Украины

В столице продолжаются масштабные спасательные работы после ночной атаки со стороны России 28 августа. Обстрелы вызвали разрушения жилых домов и инфраструктуры. Министр внутренних дел Игорь Клименко сообщил, что на данный момент известно по меньшей мере о четырех погибших.

Об этом Игорь Клименко сообщил на своем Telegram-канале.

Спасатели также обнаружили фрагменты тел, поэтому впереди сложная процедура идентификации. Количество раненых возросло до тридцати человек, часть из них госпитализированы.

Обвал дома от баллистической атаки РФ. Фото: МВД Украины

На одной из наиболее пострадавших локаций работает новосозданный мобильный отряд ГСЧС "Дельта". Его бойцам удалось извлечь из-под завалов трех человек живыми. В то же время существует высокая вероятность, что под руинами до сих пор остаются другие пострадавшие, и поисковые работы продолжаются непрерывно.

Спасенный мужчина. Фото: МВД Украины

К ликвидации последствий привлечены верхолазы, кинологи со служебными собаками, психологи, инженерные подразделения и пожарно-спасательная техника.

Для расчистки завалов активно применяется современная роботизированная техника, которая позволяет быстрее и безопаснее добраться до заблокированных людей.

Дым от пожара в атакованном доме. Фото: МВД Украины

Всего по Киеву на местах попаданий работают около 500 спасателей и тысяча полицейских. Более 60 следственно-оперативных групп документируют последствия удара, принимают заявления от пострадавших граждан и фиксируют масштабы разрушений.

"Каждая минута работы наших экстренных служб — это спасенные жизни и поддержка людей, которые больше всего пострадали от российского террора", — подчеркнул министр внутренних дел.

Напомним, по последним данным в Киеве погибли по меньшей мере четыре человека, десятки получили ранения.

В результате атаки пострадал ТЦ в Киеве, а также популярный ЖК.

Россия в очередной раз применила тактику комбинированной атаки. В Киеве есть много разрушений в жилых домах.