Видео
Иконка - поддержать ЗСУ Поддержать ЗСУ
Україна
Новости Армия Экономика Спорт Контекст Видео
УкраинаВоенная экономикаНовости дняРецепты АрхивИндустрииДомПсихология 2025СпортШоу-бизнес 1МедцентрДом и огородНедвижимостьВкусШоу-бизнесАрмияЭксклюзивШоу и звездыЭкономикаКиноХроникиFashionШтабАвтоВойнаПсихологияTravelАктуальноПромоГороскопЕвровидениеВалютаЕвровидение1ПогодаВойскоITУкраина АрхивШоу-бизнес --ЗвездыМирТЦК та СПВоенныйЛайфхакиВойна 2024ДеньгиНаукаСветЕдаРезервСегодняОгоМобилизацияWowВСУФинансистЖивотныеСадSuperЭкономистКурсОбществоПроисшествияРынок трудаКомбатДемобилизацияSmartЭкономика 2024КухняЛайфстайлБоксПсихология1ЗдоровьеПраздники1Дом 2024Здоровье +ТехноТЦКLifeЛьвовПолитикаПраздникиМетеоТехнологииФинансыИнвестицииРецептыМодаТуризм

Популярные запросы

Енергокриза Україна Вступ до ЄС
Ціни на газ Курс гривні
Військова допомога Ситуація на фронті
Реконструкція міст Відключення світла
Fashion
Travel
Авто
Актуально
Армия
Вкус
Военная экономика
Дом и огород
Инвестиции
Индустрии
Кино
Львов
Медцентр
Метео
Мобилизация
Недвижимость
Новости дня
Праздники
Промо
Психология
Рецепты
Рынок труда
Спорт
Технологии
ТЦК
Финансы
Хроники
Штаб
Экономика
Эксклюзив
Видео

Соцсети

Youtube Youtube Telegram Telegram Viber Viber Instagram Instagram Facebook Facebook TikTok TikTok Google News Google News Google News Spotify SoundCloud SoundCloud RSS RSS
Главная Киев В Киеве под завалами есть люди — Клименко сообщил подробности

В Киеве под завалами есть люди — Клименко сообщил подробности

Ua ru
Дата публикации 28 августа 2025 08:00
В Киеве после обстрела достали из-под завалов домов фрагменты тел
Министр внутренних дел Игорь Клименко ознакамливается с ситуацией на месте прилета. Фото: МВД Украины

В столице продолжаются масштабные спасательные работы после ночной атаки со стороны России 28 августа. Обстрелы вызвали разрушения жилых домов и инфраструктуры. Министр внутренних дел Игорь Клименко сообщил, что на данный момент известно по меньшей мере о четырех погибших.

Об этом Игорь Клименко сообщил на своем Telegram-канале.

Реклама
Читайте также:

В Киеве достали из-под завалов остатки тел погибших

Спасатели также обнаружили фрагменты тел, поэтому впереди сложная процедура идентификации. Количество раненых возросло до тридцати человек, часть из них госпитализированы.

Київ обстріл 28 серпня
Обвал дома от баллистической атаки РФ. Фото: МВД Украины

На одной из наиболее пострадавших локаций работает новосозданный мобильный отряд ГСЧС "Дельта". Его бойцам удалось извлечь из-под завалов трех человек живыми. В то же время существует высокая вероятность, что под руинами до сих пор остаются другие пострадавшие, и поисковые работы продолжаются непрерывно.

Київ обстріл
Спасенный мужчина. Фото: МВД Украины

К ликвидации последствий привлечены верхолазы, кинологи со служебными собаками, психологи, инженерные подразделения и пожарно-спасательная техника.

Для расчистки завалов активно применяется современная роботизированная техника, которая позволяет быстрее и безопаснее добраться до заблокированных людей.

Удар по Києву 28 серпня
Дым от пожара в атакованном доме. Фото: МВД Украины

Всего по Киеву на местах попаданий работают около 500 спасателей и тысяча полицейских. Более 60 следственно-оперативных групп документируют последствия удара, принимают заявления от пострадавших граждан и фиксируют масштабы разрушений.

"Каждая минута работы наших экстренных служб — это спасенные жизни и поддержка людей, которые больше всего пострадали от российского террора", — подчеркнул министр внутренних дел.

Напомним, по последним данным в Киеве погибли по меньшей мере четыре человека, десятки получили ранения.

В результате атаки пострадал ТЦ в Киеве, а также популярный ЖК.

Россия в очередной раз применила тактику комбинированной атаки. В Киеве есть много разрушений в жилых домах.

Киев смерть ГСЧС обстрелы Игорь Клименко погибшие завалы
Анастасия Постоенко - Редактор
Автор:
Анастасия Постоенко
Реклама
Реклама
Реклама
Реклама

Этот сайт использует cookie-файлы

Политика пользователя cookie

Больше информации