В Киеве четверо девочек-подростков избили 12-летнюю школьницу

Одно из отделений полиции в Киеве. Фото: Трибуна

В Киеве девочки-подростки избили 12-летнюю школьницу. Жертву били по голове и телу — видео попало в сеть. Полиция начала расследование.

Об этом сообщила пресс-служба столичной полиции в понедельник, 5 августа.

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Подробности избиения ребенка

События происходили 2 августа в Оболонском районе, а через несколько дней видео избиения ребенка попало в сеть. После этого полицейские установили место и участниц конфликта — 12-летнюю жертву и четырех девушек в возрасте от 13 до 15 лет, которые нанесли ей телесные повреждения.

Жертву пригласили на прогулку по футбольному полю, где и избили, поочередно нанося удары по голове и телу.

Мотивы нападения

"Во время разговора с полицейскими несовершеннолетние нарушительницы объяснили, что нанесли телесные повреждения товарищу из-за того, что она якобы распускала о них сплетни", — говорится в сообщении полиции.

Полиция начала расследование по статье "Хулиганство". По данным правоохранителей, сейчас здоровью 12-летней школьницы ничего не угрожает.