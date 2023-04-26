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В Киеве поднялся уровень воды на Днепре: что говорят в КГВА

26 апреля 2023 11:30
a6b2aa0b-d75d-4ceb-9dfe-a1b674951800 - Владимир Мыленко
В Киеве поднялся уровень воды на Днепре: что говорят в КГВА
Подтопление набережных в Киеве. Фото: Новини.LIVE
a6b2aa0b-d75d-4ceb-9dfe-a1b674951800 - Владимир Мыленко

В среду, 26 апреля, уровень воды в Днепре в районе столицы повысился на 6 сантиметров. Аварийных подтоплений нет, но под водой остается часть пойм на территории Киева.

Об этом сообщила пресс-служба Киевской городской военной администрации.

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Вода поднялась, но аварий нет

По информации КГВА, на 9:30 26 апреля уровень воды в реке Днепр в Киеве у моста Метро составляет 9 300 см.

Это на 6 сантиметров больше, чем вчера. Поэтому второй день уровень воды в столице повышается.

Впрочем, аварийные подтопления в Киеве не зафиксированы.

Какие территории в столице до сих пор затоплены

Вместе с тем часть территории Киева продолжает находиться под водой.

В частности, сохраняется затопление поймы слоем 35 см. Это острова в парке "Муромец", "Гидропарк", Труханов остров, Галерный залив, Корчеватое, частные участки в районе Осокорков.

"Промышленные объекты и жилые массивные города вне угрозы подтопления. Власти города и все службы готовы к потенциально возможным чрезвычайным ситуациям!" — подчеркнул глава Киевской городской военной администрации Сергей Попко.

Напомним, что позавчера, 24 апреля, вода в Киеве начала отступать, падение уровня за последние сутки стало самым большим с начала половодья. Но специалисты отмечали, что возможна вторая волна наводнения в начале мая.

Вчера, 25 апреля, вода на Днепре в районе столицы поднялась сразу на 11 сантиметров.

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