Вода на Київщині знову піднялась: де утримуються підтоплення

Затоплена проїжджа частина на території Київської області. Фото: Уніан

Сьогодні, 25 квітня, рівень води в Дніпрі піднявся на 11 сантиметрів. Спеціалісти та рятувальники Києва слідкують за динамікою і готові до негайного реагування.

Про це інформує Київська ОВА.

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Зазначається, що станом на 10 ранку 25 квітня рівень води р. Дніпро у Києві біля моста "Метро" становить 9 294 см. За останню добу вода піднялася на 11 см. Але до критичного для столиці рівня залишається ще більше одного метра.

Утримуються підтоплення заплавних територій та низьких ділянок садово-дачної забудови, присадибних ділянок. Аварійних підтоплень по місту Києву не зафіксовано.

"Ми уважно слідкуємо за динамікою цьогорічного водопілля в Києві. Всі відповідні служби готові оперативно реагувати на надзвичайні ситуації", — начальник КМВА Сергій Попко.

Нагадаємо, що вчора, 24 квітня, вода у Києві почала відступати, падіння рівня за останню добу стало найбільшим з початку водопілля. Але можлива друга хвиля повені на початку травня.