Ми в соцмережах:

Київ Одеса Харків Львів
Ru

Цей сайт використовує cookie-файли

Ми використовуємо cookie

Більше інформації
Головна arrow Київ arrow Вода на Київщині знову піднялась: де утримуються підтоплення arrow

Вода на Київщині знову піднялась: де утримуються підтоплення

25 квітня 2023 11:26
7611b813-33be-4c1c-4834-b638fe890e00 - Анна-Каріна Білоткач
Вода на Київщині знову піднялась: де утримуються підтоплення
Затоплена проїжджа частина на території Київської області. Фото: Уніан
7611b813-33be-4c1c-4834-b638fe890e00 - Анна-Каріна Білоткач

Сьогодні, 25 квітня, рівень води в Дніпрі піднявся на 11 сантиметрів. Спеціалісти та рятувальники Києва слідкують за динамікою і готові до негайного реагування. 

Про це інформує Київська ОВА.

Читайте також:

Паводки в Києві

Зазначається, що станом на 10 ранку 25 квітня рівень води р. Дніпро у Києві біля моста "Метро" становить 9 294 см. За останню добу вода піднялася на 11 см. Але до критичного для столиці рівня залишається ще більше одного метра.

Утримуються підтоплення заплавних територій та низьких ділянок садово-дачної забудови, присадибних ділянок. Аварійних підтоплень по місту Києву не зафіксовано.

"Ми уважно слідкуємо за динамікою цьогорічного водопілля в Києві. Всі відповідні служби готові оперативно реагувати на надзвичайні ситуації", — начальник КМВА Сергій Попко.

Нагадаємо, що вчора, 24 квітня, вода у Києві почала відступати, падіння рівня за останню добу стало найбільшим з початку водопілля. Але можлива друга хвиля повені на початку травня.

Популярні новини

Всі Новини Статті Відео
Новина з фото

18:04 Диктатор, вбивця та кат: як виглядають двійники Путіна

Оновлено

19:37 Знаки Зодіаку: дати, характеристика та класифікація

15:25 Лише одна категорія: хто з українців може відмовитися від повістки на вулиці

13:48 "Повна мобілізація" в Україні: що це таке та хто під неї підпадає

17:31 Усик із дружиною залишили Україну: опубліковано прощальний знімок

Читайте наш Telegram. Підписуйтесь на наш канал!

20:30 Що загрожує одеситам за неявку до військкомату

15:34 Дружина Усика похизувалась фігурою у відвертому купальнику на екзотичному відпочинку

07:23 Буде дві категорії споживачів: як планують підвищувати тарифи на електрику

07:40 Оперативна ситуація на фронті: Генштаб попереджує про нові ракетні удари

19:17 Яремчук гратиме в одному чемпіонаті з Мудриком та Зінченком

Актуальне по темі

Благодійний фонд 'Майбутнє для України'
Children Hub

Children Hub — безпечний простір для адаптації українських дітей-переселенців у країнах ЄС

Понад тисяча дітей віком від 3 до 15 років щомісяця відвідує безкоштовні заняття у Варшаві

Допомогти розвивати CHILDREN HUB