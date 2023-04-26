У Києві піднявся рівень води на Дніпрі: що говорять у КМВА
У середу, 26 квітня, рівень води у Дніпрі в районі столиці підвищився на 6 сантиметрів. Аварійних підтоплень немає, але під водою залишається частина заплав на території Києва.
Про це повідомила пресслужба Київської міської військової адміністрації.
Вода піднялася, але аварій немає
За інформацією КМВА, станом на 09:30 26 квітня рівень води у річці Дніпро у Києві біля моста Метро становить 9 300 см.
Це на 6 сантиметрів більше, ніж учора. Тож другий день поспіль рівень води у столиці підвищується.
Втім, аварійних підтоплень у Києві не зафіксовано.
Які території у столиці досі затоплені
Разом з тим, частина території Києва продовжує перебувати під водою.
Зокрема, зберігається затоплення заплави шаром 35 см. Це острови у парку "Муромець", "Гідропарк", Труханів острів, Галерна затока, Корчувате, приватні ділянки в районі Осокорків.
"Промислові об’єкти і житлові масиві міста поза загрозою підтоплення. Влада міста та усі служби готові до потенційно можливих надзвичайних ситуацій!" — наголосив голова Київської міської військової адміністрації Сергій Попко.
Нагадаємо, що позавчора, 24 квітня, вода у Києві почала відступати, падіння рівня за останню добу стало найбільшим з початку водопілля. Але фахівці наголошували на тому, що можлива друга хвиля повені на початку травня.
Учора ж, 25 квітня, вода на Дніпрі у районі столиці піднялася відразу на 11 сантиметрів.