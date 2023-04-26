У Києві піднявся рівень води на Дніпрі: що говорять у КМВА

Підтоплення набережних у Києві. Фото: Новини.LIVE

У середу, 26 квітня, рівень води у Дніпрі в районі столиці підвищився на 6 сантиметрів. Аварійних підтоплень немає, але під водою залишається частина заплав на території Києва.

Про це повідомила пресслужба Київської міської військової адміністрації.

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За інформацією КМВА, станом на 09:30 26 квітня рівень води у річці Дніпро у Києві біля моста Метро становить 9 300 см.

Це на 6 сантиметрів більше, ніж учора. Тож другий день поспіль рівень води у столиці підвищується.

Втім, аварійних підтоплень у Києві не зафіксовано.

Які території у столиці досі затоплені

Разом з тим, частина території Києва продовжує перебувати під водою.

Зокрема, зберігається затоплення заплави шаром 35 см. Це острови у парку "Муромець", "Гідропарк", Труханів острів, Галерна затока, Корчувате, приватні ділянки в районі Осокорків.

"Промислові об’єкти і житлові масиві міста поза загрозою підтоплення. Влада міста та усі служби готові до потенційно можливих надзвичайних ситуацій!" — наголосив голова Київської міської військової адміністрації Сергій Попко.

Нагадаємо, що позавчора, 24 квітня, вода у Києві почала відступати, падіння рівня за останню добу стало найбільшим з початку водопілля. Але фахівці наголошували на тому, що можлива друга хвиля повені на початку травня.

Учора ж, 25 квітня, вода на Дніпрі у районі столиці піднялася відразу на 11 сантиметрів.