Платил откаты Киевзеленстрою — предприниматель получил подозрение

Детективы ГБР. Фото: ГБР

Государственное бюро расследований сообщило о подозрении директору частного предприятия, который платил "откат" за победу в тендере "Киевзеленстроя". Ему грозит четыре года лишения свободы.

Об этом сообщила пресс-служба ГБР в среду, 16 апреля.

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Детективы ГБР рассказали, что сообщили о подозрении фигуранту по делу о коррупционных "откатах" при организации тендеров коммунального объединения "Киевзеленстрой". Речь идет о тендере на проектирование одного из парков в Киеве, который проводили в 2024 году.

Ранее следствие установило, что должностные лица "Киевзеленстроя" требовали от подрядчиков 15% от суммы договора за "одобрение" и заключение контракта. Согласование получали только те исполнители, которые участвовали в коррупционных схемах.

"Не стал исключением и указанный тендер. Подрядчик победил в тендере благодаря вмешательству директора частного предприятия, который имел связи среди организаторов сделки. Именно он обеспечил участие "нужной" компании, помогал с организацией тендера и передал должностному лицу "Киевзеленстроя" 62 тыс. грн неправомерной выгоды", — говорится в сообщении.

Так, предпринимателю сообщили о подозрении в предоставлении неправомерной выгоды должностному лицу. Ему грозит четыре года тюрьмы.

Скриншот сообщения ГБР

Напомним, ранее мы писали, что предприниматель украл 4,9 млн грн на закупке шин Киевпастранса.

Кроме того, чиновника "Киевзеленстроя" будут судить за незавершенный ремонт сквера. Он разворовал миллионы гривен.