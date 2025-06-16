Протест предпринимателей под КГГА в Киеве 16 июня - фоторепортаж

В Киеве предприниматели вышли на митинг под КГГА — фоторепортаж
В понедельник, 16 июня, в Киеве под зданием Киевской городской государственной администрации (КГГА) состоялся митинг предпринимателей. Это уже вторая акция за последние несколько дней.
Как проходила акция, предлагаем посмотреть в фоторепортаже Новини.LIVE.
Митинг предпринимателей в Киеве
На митинге предприниматели требуют от городских властей прекратить демонтаж малых архитектурных форм (МАФов), с которых многие ведут свой бизнес.
Участники акции заявляют, что регулярно платят налоги, однако остаются без рабочих мест. На прошлой неделе предприниматели уже выходили с аналогичными требованиями, обращаясь лично к мэру столицы Виталию Кличко.
Напомним, последний митинг предпринимателей состоялся под зданием КГГА 12 июня.
А 10 июня представители малого бизнеса на акции под КГГА заявили о голодовке.
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