Видео
Іконка - підтримати ЗСУ Підтримати ЗСУ
Україна
Новости Армия Экономика Спорт Видео
Евровидение1ПогодаВойскоПромоВкусITУкраина АрхивРецепты АрхивМодаШоу-бизнес --Шоу-бизнес АрхивЗвездыМетеоМирХроникиТехнологииТЦК та СПВоенныйВойна 2024ДеньгиНаукаСветИндустрииРезервКиноСегодняШтабОгоДомАктуальноМобилизацияЭксклюзивСпортВоенная экономикаWowВСУНедвижимостьФинансистЖивотныеСадАрмияSuperВойнаОбществоНовости дняЭкономистКурсЛайфхакиЕдаПроисшествияТуризмРынок трудаЭкономикаУкраинаКомбатДемобилизацияФинансыИнвестицииSmartЭкономика 2024ПсихологияЕвровидениеКухняАвтоТЦКВалютаLifeПсихология 1ЛайфстайлБоксЗдоровьеПраздники1Дом 2024Здоровье +Шоу-бизнесТехноПраздникиМедцентрПолитикаЛьвовРецепты

Популярные запросы

Енергокриза Україна Вступ до ЄС
Ціни на газ Курс гривні
Військова допомога Ситуація на фронті
Реконструкція міст Відключення світла
Life
Авто
Актуально
Армия
Военная экономика
Дом
Инвестиции
Индустрии
Кино
Львов
Медцентр
Метео
Мобилизация
Мода
Недвижимость
Новости дня
Праздники
Промо
Психология
Рецепты
Рынок труда
Спорт
Технологии
Туризм
ТЦК
Финансы
Хроники
Штаб
Экономика
Эксклюзив
Видео

Соцсети

Youtube Youtube Telegram Telegram Viber Viber Instagram Instagram Facebook Facebook TikTok TikTok Google News Google News Google News Spotify SoundCloud SoundCloud RSS RSS
Главная Киев В Киеве предприниматели вышли на митинг под КГГА — фоторепортаж

В Киеве предприниматели вышли на митинг под КГГА — фоторепортаж

Ua en ru
Дата публикации 16 июня 2025 13:58
Протест предпринимателей под КГГА в Киеве 16 июня - фоторепортаж
Предприниматели на митинге под КГГА. Фото: Новини.LIVE
Ключові моменти Митинг предпринимателей в Киеве

В понедельник, 16 июня, в Киеве под зданием Киевской городской государственной администрации (КГГА) состоялся митинг предпринимателей. Это уже вторая акция за последние несколько дней.

Как проходила акция, предлагаем посмотреть в фоторепортаже Новини.LIVE.

Реклама
Читайте также:

Митинг предпринимателей в Киеве

На митинге предприниматели требуют от городских властей прекратить демонтаж малых архитектурных форм (МАФов), с которых многие ведут свой бизнес.

Участники акции заявляют, что регулярно платят налоги, однако остаются без рабочих мест. На прошлой неделе предприниматели уже выходили с аналогичными требованиями, обращаясь лично к мэру столицы Виталию Кличко.

Мітинг підприємців КМДА
Женщины на акции под госадминистрацией. Фото: Новини.LIVE
Мітинг підприємців КМДА
На митинг предприниматели взяли детей. Фото: Новини.LIVE
Мітинг підприємців КМДА
ФОПы на акции под стенами КГГА. Фото: Новини.LIVE

Напомним, последний митинг предпринимателей состоялся под зданием КГГА 12 июня.

А 10 июня представители малого бизнеса на акции под КГГА заявили о голодовке.

Киев митинг ФЛП протесты КГГА акция предприниматели
Василий Наумов - Редактор
Автор:
Василий Наумов
Реклама
Реклама
Реклама
Реклама
1 /

Этот сайт использует cookie-файлы

Политика пользователя cookie

Больше информации