В Киеве предприниматель не выполнил сделку на поставку соли на 10 млн

Коммунальщик убирает снег. Иллюстративное фото: Новини.LIVE

В Киеве правоохранители сообщили о подозрении предпринимателю, который заключил договор о поставках соли для коммунальных служб. Он получил 10 миллионов гривен, но не выполнил условия договора.

Об этом сообщила пресс-служба Киевской городской прокуратуры в Telegram в четверг, 23 января.

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Поставка соли для коммунальщиков

Коммунальное предприятие "ШЕУ Оболонского района" в конце декабря 2022 года заключило договор с подрядчиком о закупке 1000 тонн каменной соли на сумму около 10 миллионов гривен.

Выполнить условия договора предприниматель должен был за несколько дней, чтобы успеть до конца года. Согласно документам, поставки осуществили уже на следующий день, за что была уплачена полная сумма. Однако правоохранители выяснили, что коммунальные службы не получили никакой соли, хотя документы о получении подписаны.

Вручение подозрения. Фото: Киевская городская прокуратура

Руководителю общества-поставщика сообщили о подозрении в завладении бюджетными средствами в особо крупных размерах и внесении в официальные документы ложных сведений. Сейчас устанавливают личности чиновников, которые были ответственны за выполнение условий соглашения.

Скриншот поста Киевской городской прокуратуры

Напомним, в Киеве сообщили о подозрении экс-работнику "Киевзеленстроя" в растрате бюджетных средств на ремонте парка.

Также подозрение получил подрядчик, который осуществлял ремонтные работы Подольского моста. Он завысил расходы на 24 миллиона гривен.