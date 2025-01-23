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У Києві підприємця підозрюють в заволодінні 10 млн грн

23 січня 2025 14:41
Євгенія Брюховецька - редактор
У Києві підприємець не виконав угоду на постачання солі на 10 млн
Комунальник прибирає сніг. Ілюстративне фото: Новини.LIVE
Євгенія Брюховецька - редактор

У Києві правоохоронці повідомили про підозру підприємцю, який уклав угоду про постачання солі для комунальних служб. Він отримав 10 мільйонів гривень, але не виконав умови договору.

Про це повідомила пресслужба Київської міської прокуратури у Telegram у четвер, 23 січня.

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Постачання солі для комунальників

Комунальне підприємство "ШЕУ Оболонського району" наприкінці грудня 2022 року уклало договір з підрядником про закупівлю 1000 тонн кам’яної солі на суму близько 10 мільйонів гривень. 

Виконати умови договору підприємець мав за кілька днів аби встигнути до кінця року. Згідно з документами, постачання здійснили вже наступного дня, за що було сплачено повну суму. Однак правоохоронці з'ясували, що комунальні служби не отримали ніякої солі, хоч документи про отримання підписані.

Привласнив 10 млн грн на постачанні солі для комунальників
Вручення підозри. Фото: Київська міська прокуратура

Керівнику товариства-постачальника повідомили про підозру в заволодінні бюджетними коштами в особливо великих розмірах та внесенні до офіційних документів неправдивих відомостей. Наразі встановлюють особи чиновників, які були відповідальні за виконання умов угоди.

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Скриншот допису Київської міської прокуратури

Нагадаємо, у Києві повідомили про підозру експрацівнику "Київзеленбуду" в розтраті бюджетних коштів на ремонті парку.

Також підозру отримав підрядник, який здійснював ремонтні роботи Подільського мосту. Він завищив витрати на 24 мільйони гривень.

Київ прокуратура угода підприємці сіль

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