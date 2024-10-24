Прокуратура в Киеве вынудила подрядчика вернуть 139 млн грн в бюджет

В Киеве подрядчик положил на депозит деньги, выделенные на строительство метро
Киевская городская прокуратура установила, что коммерческая структура вопреки законодательству вложила средства, полученные из бюджета столицы на строительство метрополитена от станции "Сырец" до жилмассива Виноградарь, на депозитные счета в банке. В результате этого она заработала проценты на сумму более 139 млн гривен.
Об этом сообщили на сайте прокуратуры.
Положили бюджетные деньги на депозит
В октябре 2021 Киевская городская прокуратура обратилась в Хозяйственный суд столицы с иском в интересах государства в лице Киевского городского совета. Прокуратура добивалась взыскания с подрядчика безосновательно приобретенных денежных средств в пользу территориального общества столицы.
Материалы дела прошли через суды разных инстанций.
Наконец Северный апелляционный хозяйственный суд 21 октября 2024 согласился с позицией прокурора. Он отказал в удовлетворении апелляционной жалобы обществу и оставил решение Хозяйственного суда города по-прежнему.
Как следствие, иск прокурора полностью удовлетворен, подрядная организация должна вернуть в бюджет столицы более 139 миллионов гривен.
"Обращаем внимание, что использование бюджетных средств исключительно по целевому назначению является прямой обязанностью субъектов хозяйствования", — напомнили в прокуратуре.
Ранее мы писали, что в Киеве, по словам основателя и главы "Офиса трансформации" Максима Бахматова, за последние десять лет не было реализовано ни одного крупного проекта по строительству.
Напомним, в Киеве мосты Метро и Патона эксплуатируются уже более 60 лет и находятся в аварийном состоянии.
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