Прокуратура в Киеве вынудила подрядчика вернуть 139 млн грн в бюджет

Метрополитен на станции в Киеве. Фото: kovalevskyi_d/alltransua.com

Киевская городская прокуратура установила, что коммерческая структура вопреки законодательству вложила средства, полученные из бюджета столицы на строительство метрополитена от станции "Сырец" до жилмассива Виноградарь, на депозитные счета в банке. В результате этого она заработала проценты на сумму более 139 млн гривен.

Об этом сообщили на сайте прокуратуры.

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В октябре 2021 Киевская городская прокуратура обратилась в Хозяйственный суд столицы с иском в интересах государства в лице Киевского городского совета. Прокуратура добивалась взыскания с подрядчика безосновательно приобретенных денежных средств в пользу территориального общества столицы.

Материалы дела прошли через суды разных инстанций.

Наконец Северный апелляционный хозяйственный суд 21 октября 2024 согласился с позицией прокурора. Он отказал в удовлетворении апелляционной жалобы обществу и оставил решение Хозяйственного суда города по-прежнему.

Как следствие, иск прокурора полностью удовлетворен, подрядная организация должна вернуть в бюджет столицы более 139 миллионов гривен.

"Обращаем внимание, что использование бюджетных средств исключительно по целевому назначению является прямой обязанностью субъектов хозяйствования", — напомнили в прокуратуре.

Ранее мы писали, что в Киеве, по словам основателя и главы "Офиса трансформации" Максима Бахматова, за последние десять лет не было реализовано ни одного крупного проекта по строительству.

Напомним, в Киеве мосты Метро и Патона эксплуатируются уже более 60 лет и находятся в аварийном состоянии.