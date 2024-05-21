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В Киеве подрядчик присвоил 24 миллиона гривен на ремонте Подольского моста

21 мая 2024 18:22
270aee4c-318b-4e59-6992-baa71490e500 - Павел Зинченко
Павел Зинченко
редактор
В Киеве подрядчик присвоил 24 миллиона гривен на ремонте Подольского моста
Подольский мост в Киеве. Фото иллюстративное: Национальная полиция
270aee4c-318b-4e59-6992-baa71490e500 - Павел Зинченко
Павел Зинченко
редактор

В Киеве директору генподрядной организации полиция сообщила о подозрении в нанесении ущерба на 24 миллиона гривен на строительстве Подольского моста. Фигуранту дела грозит до двенадцати лет лишения свободы.

Об этом сообщили в полиции Киева во вторник, 21 мая.

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Следствие установило, что с 2017 года на основании договора, заключенного с КП "Дирекция по строительству дорожно-транспортных сооружений г. Киева", генподрядчик, привлекая подрядные и субподрядные организации, осуществляет работы по завершению строительства Подольского мостового перехода, для его последующего ввода в эксплуатацию.

Впрочем, правоохранителями было установлено, что директор генподрядной организации, находясь в сговоре с руководителями подконтрольных ему обществ, подписал акты выполненных строительных работ, в которых более 24 миллионов гривен завысил стоимость аренды части строительной техники.

Чиновнику сообщено о подозрении в служебном подлоге и в присвоении и растрате имущества.

За это предполагается до двенадцати лет лишения свободы с конфискацией имущества. На счета генподрядной организации наложен арест.

Ранее мы сообщали, что прокуратура столицы предъявила обвинение руководителю частной фирмы в масштабном хищении государственных средств. Согласно информации от правоохранительных органов, во время реконструкции музея "Киевская крепость" было потрачено около 900 миллионов гривен.

Напомним, правоохранители Службы безопасности Украины и полиции Киева задержали в столице чиновника Укрзализныци. Известно, что за деньги он обещал предпринимателю беспрепятственную передачу земли в аренду.

Киев
мост
коррупция
полиция
деньги
Украина
подозрение
Нацполиция

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