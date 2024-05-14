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Реконструкція музею Києва — директорці підрядної компанії повідомили про підозру

14 травня 2024 14:40
3e233ed8-6c79-45f3-4dad-1c119ddb1700 - Бригадир Софія
Бригадир Софія
редактор
Розкрадання коштів на реконструкції музею Київська фортеця — підрядник отримав підозру
Музей "Київська фортеця". Фото: Київська міська прокуратура
3e233ed8-6c79-45f3-4dad-1c119ddb1700 - Бригадир Софія
Бригадир Софія
редактор

Прокуратура столиці висунула обвинувачення керівнику приватної фірми у масштабному розкраданні державних коштів. Згідно з інформацією від правоохоронних органів, під час реконструкції музею "Київська фортеця" було розтрачено приблизно 900 мільйонів гривень.

Про це повідомила пресслужба Київської міської прокуратури у Telegram вівторок, 14 травня.

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Розкрадення коштів під час реконструкції музею

Під керівництвом Подільської окружної прокуратури Києва, директорці одного з приватних товариств було повідомлено про підозру у привласненні державних фінансів у значних розмірах.

Як стало відомо, що протягом 2020-2021 років директорка цього товариства підписала угоди з НІАМ "Київська фортеця" на виконання робіт з укріплення Башти №4, яка вважається об’єктом національної архітектурної та містобудівної спадщини.

У рамках реставрації було проведено заміну даху башти, на що було виділено 1,4 мільйона гривень на покрівельні матеріали.

В ході розслідування були проведені хімічні, будівельно-технічні, товарознавчі та економічні експертизи, які виявили, що вартість цих матеріалів була завищена на суму майже 900 тисяч гривень.

Скриншот допису Київської міської прокуратури
Допис Київської міської прокуратури. Фото: скриншот

Нагадаємо, правоохоронці Служби безпеки України та поліції Києва затримали у столиці посадовця Укрзалізниці. Відомо, що за гроші він обіцяв підприємцю безперешкодну передачу землі в оренду.

Раніше у Києві СБУ затримала ділків, які пропонували полковнику Служби безпеки 1 млн доларів хабаря. Зловмисникам загрожує до восьми років тюрми з конфіскацією майна.

Київ
пам'ятник архітектури
корупція
Україна
прокуратура
музеї

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