В Киеве повысился уровень воды на Днепре

Весеннее половодье в Киеве. Фото: Новости.

За минувшие сутки вода в Киеве поднялась на три сантиметра. Опасности промышленным объектам и жилым массивам столицы нет, но часть пойм на территории Киева продолжает находиться под водой.

Об этом сообщила пресс-служба Киевской городской военной администрации.

Читайте также:

Вода поднялась

По информации КГВА, ситуация с весенним половодьем в столице ухудшилась.

За минувшие сутки уровень воды на Днепре поднялся на 3 сантиметра. По состоянию на 11:00 3 мая в районе моста Метро этот уровень составляет 9300 см.

Впрочем, аварийные подтопления в столице не зафиксированы, поэтому уровень опасности по-прежнему остается первым, желтым.

Затопленные территории

На 3 мая часть поймы в Киеве затоплена, толщина воды около 50 сантиметров.

Как сообщил глава КМВА Сергей Попко, затопленными остаются острова в парке "Муромец", "Гидропарк", Труханов остров, Галерный залив, Корчеватое. Также подтовки зафиксированы в районе частных участков в Осокорках.

"Промышленные объекты и жилые массивы города вне угрозы подтопления", — заверил руководитель военной администрации столицы.

Напомним, что 24 апреля вода в Киеве начала отступать, падение уровня тогда стало самым большим с начала половодья. Но специалисты отмечали, что возможна вторая волна наводнения в начале мая.