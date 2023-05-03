У Києві підвищився рівень води на Дніпрі

Весняна повінь у Києві. Фото: Новини.LIVE

За минулу добу вода у Києві піднялася на три сантиметри. Небезпеки промисловим об’єктам та житловим масивам столиці немає, але частина заплав на території Києва продовжують перебувати під водою.

Про це повідомила пресслужба Київської міської військової адміністрації.

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Вода піднялася

За інформацією КМВА, ситуація із весняною повінню в столиці погіршилася.

За минулу добу рівень води на Дніпрі піднявся на 3 сантиметри. Станом на 11:00 3 травня в районі мосту Метро цей рівень становить 9300 см.

Втім, аварійних підтоплень в столиці не зафіксовано, тому рівень небезпеки, як і раніше, залишається перший, жовтий.

Затоплені території

На 3 травня частина заплави в Києві затоплена, товщина води — близько 50 сантиметрів.

Як повідомив очільник КМВА Сергій Попко, затопленими залишаються острови у парку "Муромець", "Гідропарк", Труханів острів, Галерна затока, Корчувате. Також підтовлення зафіксовані в районі приватних ділянок у районі Осокорків.

"Промислові об’єкти і житлові масиви міста поза загрозою підтоплення", — запевнив керівник військової адміністрації столиці.

Нагадаємо, що 24 квітня вода у Києві почала відступати, падіння рівня тоді стало найбільшим з початку водопілля. Але фахівці наголошували на тому, що можлива друга хвиля повені на початку травня.