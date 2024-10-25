Видео
В Киеве после атаки БпЛА развернули штаб — куда обращаться

В Киеве после атаки БпЛА развернули штаб — куда обращаться

Ua ru
Дата публикации 25 октября 2024 23:42
Удар по многоэтажке в Киеве — увеличилось количество жертв
Пожар в многоэтажке на Соломенке в Киеве в результате атаки российского БПЛА. Фото: Новини.LIVE/Игорь Кузнецов

В настоящее время до пяти человек увеличилось количество пострадавших от российского удара в киевскую многоэтажку в Соломеньском районе столицы. На месте происшествия чрезвычайные службы развернули Гуманитарный штаб.

Об этом сообщает КГГА в Telegram.

Читайте также:

Ситуация после удара БпЛА

По сообщению корреспондента Новини.LIVE, в штабе пострадавшие могут согреться, выпить чаю, получить питание, медицинскую и психологическую помощь.

При необходимости потерпевшие, которым негде переночевать, могут получить временное убежище в территориальном центре по адресу бульвар Вацлава Гавела, 83-А.

Сам штаб действует по адресу ул. Гарматная, 36 — на базе консультативно-диагностического центра. Контактный номер: 0934801181 Екатерина.

Также уже известно, что в результате вражеских обстрелов повреждены квартиры с 17 по 21 этажа. Произошло разрушение с последующим горением на 16 и 17 этажах, а также возгорание на 20 и 21 этаже.

Эвакуировано более 100 человек, четверо пострадавших самостоятельно обратились к врачам с острой реакцией на стресс. На 20 этаже в одной из квартир обнаружено тело девочки 2009 года рождения.

удар по многоэтажке в Соломенском районе
Спасатели, правоохранители и журналисты на месте происшествия. Фото: Новини.LIVE, Игорь Кузнецов

Напомним, вечером 25 октября во время атаки российский ударный беспилотник попал в 25-этажку в Соломенском районе Киева. В результате попадания на нескольких этажах возник пожар, который уже ликвидирован.

попадание в многоэтажку в Киеве
Ликвидация последствий попадания в многоэтажку в Киеве. Фото: Новини.LIVE, Игорь Кузнецов

Напомним, в ГСЧС показали последствия попадания в 25-этажку в Киеве вечером 25 октября.

Также корреспонденты Новости.LIVE поделились видео с эвакуацией жителей многоэтажки в Соломенском районе.

Филип Бойко - редактор
Автор:
Филип Бойко
