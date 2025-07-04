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Главная Киев В Киеве после атаки работает более 530 спасателей после атаки

В Киеве после атаки работает более 530 спасателей после атаки

Ua ru
Дата публикации 4 июля 2025 11:05
ГСЧС задействовала инженеров, кинологов и роботов после удара России 4 июля
Пожарные прибыли на место атаки. Фото: ГСЧС Украины

В течение нескольких часов 4 июля Россия атаковала Киев сотнями иранских дронов Shahed и ракетами различных типов, что привело к масштабным разрушениям и многочисленным пожарам в пяти районах города. Сейчас наиболее серьезные последствия фиксируются в двух районах, где спасательные службы продолжают интенсивную работу. Повреждения зафиксированы как на объектах гражданской инфраструктуры, так и в жилых домах.

Об этом в эфире Ранок.LIVE сообщила начальник управления коммуникации ГСЧС Украины Светлана Водолага.

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Светлана Водолага рассказала, что в одном из жилых домов, который, предположительно, пострадал от удара Shahed, разрушено межэтажное перекрытие между вторым и третьим этажами.

Спасатели проводят демонтаж конструкций, чтобы обеспечить жителям безопасный доступ к квартирам, возможность забрать вещи или закрыть помещение, если оно пригодно для временного пребывания.

К ликвидации последствий атаки привлечено 152 единицы основной и специальной техники, более 530 спасателей, а также инженерная и кинологическая службы. На местах работают психологи, в некоторых зонах применяется роботизированная техника.

По предварительным данным, жертв среди населения нет, хотя количество пострадавших превышает 20 человек. Эта цифра может меняться, поскольку люди обращаются в медицинские учреждения самостоятельно. Больше всего пострадавших зафиксировано именно в двух районах, где сейчас продолжаются спасательные работы.

Напомним, экологи зафиксировали ухудшение качества воздуха в Киеве в результате массированных атак РФ.

На массированные атаки России отреагировал президент Владимир Зеленский.

Киев ГСЧС Киевская область обстрелы ракеты дроны
Анастасия Постоенко - Редактор
Автор:
Анастасия Постоенко
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