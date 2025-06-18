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Главная Киев В Киеве после атаки РФ продолжаются спасательные работы — фото

В Киеве после атаки РФ продолжаются спасательные работы — фото

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Дата публикации 18 июня 2025 14:33
Атака на Киев 17 июня - поисково-спасательные работы продолжаются
Поисково-спасательные работы в Соломенском районе Киева. Фото: Новини.LIVE
Ключові моменти Атака на Киев 17 июня — продолжаются поисково-спасательные работы

В среду, 18 июня, в Соломенском районе Киева продолжаются поисково-спасательные работы на месте удара РФ. Спасатели продолжают доставать из-под завалов тела погибших.

Об этом с места происшествия сообщает корреспондент Новини.LIVE Александр Саюн.

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Атака на Киев 17 июня — продолжаются поисково-спасательные работы

После массированного обстрела РФ 17 июня поисково-спасательные работы в Соломенском районе столицы продолжаются и сегодня, 18 июня.

Известно, что в результате удара РФ по многоэтажке в Соломенском районе Киева погибли 23 человека.

атака на Київ наслідки
Поисково-спасательные работы в Соломенском районе Киева. Фото: Новини.LIVE

Сегодня Сегодня в МВД сообщили, что количество жертв российского удара по 9-этажке в Соломенском районе возросло до 23 человек.

 

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Поисково-спасательные работы в Соломенском районе Киева. Фото: Новини.LIVE

Отметим, что посольство США в Украине в среду, 18 июня, отреагировало на российскую массированную атаку на Киев 17 июня.

Напомним, что во время массированной воздушной атаки в ночь на 17 июня в жилой дом в Киеве попала российская крылатая ракета типа Х-101.

Киев обстрелы спасатели война в Украине завалы
Евтушенко Алина - редактор
Автор:
Евтушенко Алина
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