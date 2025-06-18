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Головна Київ З-під завалів будинку у Києві деблокували ще одне тіло

З-під завалів будинку у Києві деблокували ще одне тіло

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Дата публікації: 18 червня 2025 12:41
Удар по Києву 17 червня — кількість загиблих зростає
Рятувальники розбирають завали та шукають людей на місці удару у Солом'янському районі Києва. Фото: ДСНС/Telegram
Ключові моменти Атака на Київ 17 червня — кількість загиблих зростає

У середу, 18 червня, у Солом'янському районі Києва рятувальники деблокували з-під завалів тіло ще однієї людини. Відтак відомо про 21 загиблого внаслідок удару РФ по цьому будинку.

Про це повідомив очільник КМВА Тимур Ткаченко у Telegram.

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Рятувальники розбирають завали та шукають людей на місці удару у Солом'янському районі Києва. Фото: ДСНС/Telegram

Атака на Київ 17 червня — кількість загиблих зростає

Наразі відомо, що внаслідок удару РФ по багатоповерхівці у Солом'янському районі Києва загинула 21 особа.

"Тільки що рятувальники під час розборів завалів виявили ще одне, 21-ше тіло. Тим часом росіяни продовжують погрожувати своїми ракетами", — написав Ткаченко.

Зауважимо, що у середу, 18 червня, у Києві День жалоби за загиблими внаслідок ворожої атаки.

Раніше голова МВС Ігор Клименко повідомив, що російська ракета пройшла аж до підвалу будинку, повністю зруйнувавши один під'їзд.

Київ обстріли війна в Україні атака загиблі
Євтушенко Аліна - редактор
Автор:
Євтушенко Аліна
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