Удар по Києву 17 червня — кількість загиблих зростає

З-під завалів будинку у Києві деблокували ще одне тіло
У середу, 18 червня, у Солом'янському районі Києва рятувальники деблокували з-під завалів тіло ще однієї людини. Відтак відомо про 21 загиблого внаслідок удару РФ по цьому будинку.
Про це повідомив очільник КМВА Тимур Ткаченко у Telegram.
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Наразі відомо, що внаслідок удару РФ по багатоповерхівці у Солом'янському районі Києва загинула 21 особа.
"Тільки що рятувальники під час розборів завалів виявили ще одне, 21-ше тіло. Тим часом росіяни продовжують погрожувати своїми ракетами", — написав Ткаченко.
Зауважимо, що у середу, 18 червня, у Києві День жалоби за загиблими внаслідок ворожої атаки.
Раніше голова МВС Ігор Клименко повідомив, що російська ракета пройшла аж до підвалу будинку, повністю зруйнувавши один під'їзд.
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