Удар по Києву 17 червня — кількість загиблих зростає

Рятувальники розбирають завали та шукають людей на місці удару у Солом'янському районі Києва. Фото: ДСНС/Telegram

У середу, 18 червня, у Солом'янському районі Києва рятувальники деблокували з-під завалів тіло ще однієї людини. Відтак відомо про 21 загиблого внаслідок удару РФ по цьому будинку.

Про це повідомив очільник КМВА Тимур Ткаченко у Telegram.

Реклама

Читайте також:

Рятувальники розбирають завали та шукають людей на місці удару у Солом'янському районі Києва. Фото: ДСНС/Telegram

Атака на Київ 17 червня — кількість загиблих зростає

Наразі відомо, що внаслідок удару РФ по багатоповерхівці у Солом'янському районі Києва загинула 21 особа.

"Тільки що рятувальники під час розборів завалів виявили ще одне, 21-ше тіло. Тим часом росіяни продовжують погрожувати своїми ракетами", — написав Ткаченко.

Зауважимо, що у середу, 18 червня, у Києві День жалоби за загиблими внаслідок ворожої атаки.

Раніше голова МВС Ігор Клименко повідомив, що російська ракета пройшла аж до підвалу будинку, повністю зруйнувавши один під'їзд.