Ми в соцмережах:

Киев Одесса Харьков Львов
Ua

Этот сайт использует cookie-файлы

Политика пользователя cookie

Больше информации
Главная arrow Киев arrow В Киеве после иска в суд коммерческое учреждение заплатило в бюджет 700 тыс. грн — какая причина arrow

В Киеве после иска в суд коммерческое учреждение заплатило в бюджет 700 тыс. грн — какая причина

18 апреля 2024 15:07
8867047e-469d-41ca-9f22-bd1382b7ef00 - Евгения Брюховецкая
В Киеве после иска в суд коммерческое учреждение заплатило в бюджет 700 тыс. грн — какая причина
Дарницкая площадь. Фото: соцсети
8867047e-469d-41ca-9f22-bd1382b7ef00 - Евгения Брюховецкая

Киевская городская прокуратура через суд добилась взыскания средств в пользу государства коммерческого учреждения. В бюджет столицы было уплачено более 700 тыс. гривен за пользование землей в Дарницком районе.

Об этом сообщила Киевская городская прокуратура.

Читайте также:

Взыскание средств в пользу столицы

Так, коммерческое учреждение уплатило в бюджет Киева более 700 тыс. гривен за пользование земельным участком общей площадью 1,78 га в Дарницком районе.

Было установлено, что в 2018 году компания приобрела в собственность нежилые здания площадью более 1600 кв.

Земельный участок
Земельный участок на карте. Фото: Киевская городская прокуратура

Однако, общество не оформило право на пользование земельным участком и не платило при этом арендную плату.

Поэтому прокуратура обратилась с иском в суд по взысканию средств за пользование, а во время заседания компания согласилась с требованиями и добровольно перечислила деньги в местный бюджет.

null
Скриншот сообщения прокуратуры

Напомним, в Киеве Голосеевская окружная прокуратура требует через суд вернуть государству нежилое помещение. Его стоимость составляет более 7 млн гривен.

Также мы писали, что департамент коммунальной собственности Одесского городского совета объявил о продаже помещений площадью около 230 квадратных метров. Речь идет о нежилых зданиях, расположенных по адресу переулок Монастырский, 6/1.

Киев
суд
недвижимость
прокуратура
строительство
имущество

Популярные новости

Все Новости Статьи Видео

07:19 Экс-командир "Азова" прокомментировал бронирование от мобилизации для работников цирка

Новость с видео

22:53 У украинцев требуют документы на улице — какие есть шесть законных оснований

12 апреля 2024

06:44 Кто получит право на отсрочку по новому закону о мобилизации — полный перечень

16 апреля 2024

11:25 Вирастюк прокомментировал мобилизацию своего сына — что сказал

10:18 Закон о мобилизации — что нужно знать, чтобы не признали уклонистом

15 апреля 2024
Новость с фото

19:24 Ни в коем случае не сажайте эти растения — 5 самых худших "соседей" лука

12 апреля 2024

07:19 Экс-командир полка Азов Жорин отреагировал на новый закон о мобилизации

16 апреля 2024

05:15Какой документ подтвердит, что вы забронированы — объяснение юриста

11 апреля 2024
обновлено:

06:02Обстрел Львовской области — раздаются мощные взрывы

12 апреля 2024

20:40 Лишь невнимательные водители нарушат правила на этом перекрестке — в чем хитрость