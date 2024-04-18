В Киеве после иска в суд коммерческое учреждение заплатило в бюджет 700 тыс. грн — какая причина

Дарницкая площадь. Фото: соцсети

Киевская городская прокуратура через суд добилась взыскания средств в пользу государства коммерческого учреждения. В бюджет столицы было уплачено более 700 тыс. гривен за пользование землей в Дарницком районе.

Об этом сообщила Киевская городская прокуратура.

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Взыскание средств в пользу столицы

Так, коммерческое учреждение уплатило в бюджет Киева более 700 тыс. гривен за пользование земельным участком общей площадью 1,78 га в Дарницком районе.

Было установлено, что в 2018 году компания приобрела в собственность нежилые здания площадью более 1600 кв.

Земельный участок на карте. Фото: Киевская городская прокуратура

Однако, общество не оформило право на пользование земельным участком и не платило при этом арендную плату.

Поэтому прокуратура обратилась с иском в суд по взысканию средств за пользование, а во время заседания компания согласилась с требованиями и добровольно перечислила деньги в местный бюджет.

Скриншот сообщения прокуратуры

Напомним, в Киеве Голосеевская окружная прокуратура требует через суд вернуть государству нежилое помещение. Его стоимость составляет более 7 млн гривен.

Также мы писали, что департамент коммунальной собственности Одесского городского совета объявил о продаже помещений площадью около 230 квадратных метров. Речь идет о нежилых зданиях, расположенных по адресу переулок Монастырский, 6/1.