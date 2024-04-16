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У Києві прокуратура вимагає повернути державі приміщення вартістю понад 7 млн грн — деталі

16 квітня 2024 14:23
8867047e-469d-41ca-9f22-bd1382b7ef00 - Євгенія Брюховецька
У Києві прокуратура вимагає повернути державі приміщення вартістю понад 7 млн грн — деталі
Приміщення у Києві. Фото: Київська міська прокуратура
8867047e-469d-41ca-9f22-bd1382b7ef00 - Євгенія Брюховецька

У Києві Голосіївська окружна прокуратура вимагає через суд повернути державі нежитлове приміщення. Його вартість становить понад 7 млн гривень.

Про це повідомила Київська міська прокуратура.

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Так, прокуратура звернулась до суду з позовом про визнання недійсним інвестиційного договору, скасування рішення про державну реєстрацію та повернення державі нежитлового приміщення по вул. Стратегічне шосе.
 
Відомо, що фізична особа незаконно оформила право власності на частину підвалу житлового будинку  площею 127,2 квадратних метрів — його ринкова вартість становить понад 7 млн гривень. 

"Право власності оформлене на підставі інвестиційного договору, яким передбачалось, що інвестор проводить ремонт приміщення та благоустрій навколишньої території, а згодом отримує його у власність", — йдеться у повідомленні.

Однак договір не укладався державним підприємством, що є балансоутримувачем приміщення.

Наразі за позовом окружної прокуратури Голосіївський суд відкрив провадження у справі.  

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Скриншот допису Київської міської прокуратури

Нагадаємо, департамент комунальної власності Одеської міської ради оголосив про продаж приміщень площею майже 230 квадратних метрів. Йдеться про нежитлові будівлі, розташовані за адресою провулок Монастирський, 6/1.

Також ми писали, що у Києві хочуть знести історичну будівлю в Шевченківському районі. Відповідну інформацію розмістили на фасаді будинку. 

держбюджет
Київ
суд
прокуратура
будівництво

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