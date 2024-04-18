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У Києві після позову до суду комерційна установа заплатила до бюджету 700 тис. грн — яка причина

18 квітня 2024 15:07
8867047e-469d-41ca-9f22-bd1382b7ef00 - Євгенія Брюховецька
У Києві після позову до суду комерційна установа заплатила до бюджету 700 тис. грн — яка причина
Дарницька площа. Фото: соцмережі
8867047e-469d-41ca-9f22-bd1382b7ef00 - Євгенія Брюховецька

Київська міська прокуратура через суд домоглася стягнення коштів на користь держави з комерційної установи. До бюджету столиці було сплачено понад 700 тис. гривень за користування землею в Дарницькому районі.

Про це повідомила Київська міська прокуратура.

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Стягнення коштів на користь столиці

Так, комерційна установа сплатила до бюджету Києва понад 700 тис. гривень за користування земельною ділянкою загальною площею 1,78 га у Дарницькому районі.
 
Було встановлено, що у 2018 році компанія набула у власність нежитлові будівлі площею понад 1600 кв.м.

Земельна ділянка
Земельна ділянка на карті. Фото: Київська міська прокуратура

Однак товариство не оформило право на користування земельною ділянкою та не сплачувало при цьому орендну плату.

Тому прокуратура звернулася з позовом до суду щодо стягнення коштів за користування, а під час засідання компанія погодилась з вимогами та добровільно перерахувала гроші до місцевого бюджету.

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Скриншот допису прокуратури

Нагадаємо, у Києві Голосіївська окружна прокуратура вимагає через суд повернути державі нежитлове приміщення. Його вартість становить понад 7 млн гривень.

Також ми писали, що департамент комунальної власності Одеської міської ради оголосив про продаж приміщень площею майже 230 квадратних метрів. Йдеться про нежитлові будівлі, розташовані за адресою провулок Монастирський, 6/1.

Київ
суд
нерухомість
прокуратура
будівництво
майно

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