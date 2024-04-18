У Києві після позову до суду комерційна установа заплатила до бюджету 700 тис. грн — яка причина
Київська міська прокуратура через суд домоглася стягнення коштів на користь держави з комерційної установи. До бюджету столиці було сплачено понад 700 тис. гривень за користування землею в Дарницькому районі.
Про це повідомила Київська міська прокуратура.
Стягнення коштів на користь столиці
Так, комерційна установа сплатила до бюджету Києва понад 700 тис. гривень за користування земельною ділянкою загальною площею 1,78 га у Дарницькому районі.
Було встановлено, що у 2018 році компанія набула у власність нежитлові будівлі площею понад 1600 кв.м.
Однак товариство не оформило право на користування земельною ділянкою та не сплачувало при цьому орендну плату.
Тому прокуратура звернулася з позовом до суду щодо стягнення коштів за користування, а під час засідання компанія погодилась з вимогами та добровільно перерахувала гроші до місцевого бюджету.
Нагадаємо, у Києві Голосіївська окружна прокуратура вимагає через суд повернути державі нежитлове приміщення. Його вартість становить понад 7 млн гривень.
Також ми писали, що департамент комунальної власності Одеської міської ради оголосив про продаж приміщень площею майже 230 квадратних метрів. Йдеться про нежитлові будівлі, розташовані за адресою провулок Монастирський, 6/1.
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