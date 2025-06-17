В Киеве загрязненный воздух — что говорят в Минприроды

В Киеве после российского обстрела ухудшилось состояние воздуха
Российские войска в ночь на вторник, 17 июня, обстреляли Киев. Сейчас в столице фиксируют ухудшение качества воздуха.
Об этом сообщила пресс-служба Министерства окружающей среды в Telegram.
Состояние воздуха в Киеве
Сейчас общий уровень загрязнения воздуха сохраняется в пределах норм, но зафиксировано локальное ухудшение качества воздуха в районах, где произошли пожары.
Так, на Правом берегу сейчас преимущественно низкий уровень загрязнения: индекс качества воздуха на уровне 23-33, а радиационный фон стабилен и не превышает норму.
В то же время на Левом берегу — средний уровень загрязнения, в частности, в Дарницком районе. Там индекс качества воздуха на уровне 80 из-за роста концентраций твердых частиц в результате пожаров после обстрелов.
До стабилизации ситуации киевлян просят не находиться на открытом воздухе, не проветривать помещения, поддерживать водный баланс и включить на максимум очиститель воздуха, если он есть.
По данным мониторингового сервиса SaveEcoBot, наибольшее загрязнение в Печерском районе — 63. Далее по списку идут:
- Дарницкий — 55;
- Подольский — 52;
- Святошинский — 51;
- Шевченковский — 49;
- Голосеевский — 48;
- Днепровский — 44;
- Деснянский — 39;
- Соломенский — 38;
- Оболонский — 22.
Напомним, в результате обстрела Киева погибли 14 человек и еще 114 — получили ранения.
По словам главы МВД Игоря Клименко, российская ракета прошла до подвала в девятиэтажке в Соломенском районе, разрушив подъезд.
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