В Киеве загрязненный воздух — что говорят в Минприроды

Задымление в Киеве. Фото: Новини.LIVE

Российские войска в ночь на вторник, 17 июня, обстреляли Киев. Сейчас в столице фиксируют ухудшение качества воздуха.

Об этом сообщила пресс-служба Министерства окружающей среды в Telegram.

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Состояние воздуха в Киеве

Сейчас общий уровень загрязнения воздуха сохраняется в пределах норм, но зафиксировано локальное ухудшение качества воздуха в районах, где произошли пожары.

Так, на Правом берегу сейчас преимущественно низкий уровень загрязнения: индекс качества воздуха на уровне 23-33, а радиационный фон стабилен и не превышает норму.

В то же время на Левом берегу — средний уровень загрязнения, в частности, в Дарницком районе. Там индекс качества воздуха на уровне 80 из-за роста концентраций твердых частиц в результате пожаров после обстрелов.

До стабилизации ситуации киевлян просят не находиться на открытом воздухе, не проветривать помещения, поддерживать водный баланс и включить на максимум очиститель воздуха, если он есть.

Скриншот поста Минприроды

По данным мониторингового сервиса SaveEcoBot, наибольшее загрязнение в Печерском районе — 63. Далее по списку идут:

Дарницкий — 55;

Подольский — 52;

Святошинский — 51;

Шевченковский — 49;

Голосеевский — 48;

Днепровский — 44;

Деснянский — 39;

Соломенский — 38;

Оболонский — 22.

Уровень загрязнения в районах. Фото: скриншот

Напомним, в результате обстрела Киева погибли 14 человек и еще 114 — получили ранения.

По словам главы МВД Игоря Клименко, российская ракета прошла до подвала в девятиэтажке в Соломенском районе, разрушив подъезд.