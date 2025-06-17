У Києві забруднене повітря — що кажуть в Міндовкілля

Задимлення у Києві. Фото: Новини.LIVE

Російські війська в ніч проти вівторка, 17 червня, обстріляли Київ. Наразі у столиці фіксують погіршення якості повітря.

Про це повідомила пресслужба Міністерства довкілля у Telegram.

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Стан повітря у Києві

Наразі загальний рівень забруднення повітря зберігається в межах норм, але зафіксовано локальне погіршення якості повітря в районах, де сталися пожежі.

Так, на Правому березі наразі переважно низький рівень забруднення: індекс якості повітря на рівні 23-33, а радіаційний фон стабільний і не перевищує норму.

Водночас на Лівому березі — середній рівень забруднення, зокрема, у Дарницькому районі. Там індекс якості повітря на рівні 80 через зростання концентрацій твердих частинок внаслідок пожеж після обстрілів.

До стабілізації ситуації киян просять не перебувати на відкритому повітрі, не провітрювати приміщення, підтримувати водний баланс та увімкнути на максимум очищувач повітря, якщо він є.

Скриншот допису Міндовкілля

За даними моніторингового сервісу SaveEcoBot, найбільше забруднення у Печерському районі — 63. Далі за списком йдуть:

Дарницький — 55;

Подільський — 52;

Святошинський — 51;

Шевченківський — 49;

Голосіївський — 48;

Дніпровський — 44;

Деснянський — 39;

Солом'янський — 38;

Оболонський — 22.

Рівень забруднення у районах. Фото: скриншот

Нагадаємо, внаслідок обстрілу Києва загинули 14 людей та ще 114 — отримали поранення.

За словами голови МВС Ігоря Клименка, російська ракета пройшла аж до підвалу в дев'ятиповерхівці у Солом'янському районі, зруйнувавши під'їзд.