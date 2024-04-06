В Киеве планируют создать цифровую копию дома Терещенков

Дом Терещенков в Киеве. Фото: facebook.com/ukrainaincognita

В Киеве хотят создать цифровую копию исторического дома Терещенков. Он находится на бульваре Тараса Шевченко, 34.

Об этом сообщила общественная организация "Украина Инкогнита" в Facebook.

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Цифровая копия дома Терещенков

Дом Терещенков не так давно вернулся на баланс киевской громады после многочисленных судов. Здание построили в стиле неоготики в 1874-1875 гг.

Дом Терещенков в Киеве. Фото: facebook.com/ukrainaincognita

Дом Терещенков в Киеве. Фото: facebook.com/ukrainaincognita

Общественная организация произведет фотограммметрическую, геодезическую съемку здания, а также выполнит все обмеры и создаст ее цифровую копию.

Большинство работ выполнят бесплатно.

Дом Терещенков в Киеве. Фото: facebook.com/ukrainaincognita

Дом Терещенков в Киеве. Фото: facebook.com/ukrainaincognita

Отметим, что с 1917 года здесь размещалось Министерство путей сообщения УНР.

Пост ОО "Украина Инкогнита". Фото: скриншот

Напомним, в Киевской области коммунальное предприятие "Главное управление коммунального хозяйства" объявило тендер на строительство противорадиационного укрытия на территории лицея "Лидер" в селе Крюковщина. На это планируют потратить 169 миллионов гривен.

Также ко второй годовщине освобождения Киевщины от российских оккупантов Музей истории города Киева презентовал выставочный проект "На защите города". Эта выставка олицетворяет сборные образы защитников города в разные исторические эпохи.