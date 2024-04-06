У Києві планують створити цифрову копію будинку Терещенків

Будинок Терещенків у Києві. Фото: facebook.com/ukrainaincognita

У Києві хочуть створити цифрову копію історичного будинку Терещенків. Він розташований на бульварі Тараса Шевченка, 34.

Про це повідомила громадська організація "Україна Інкогніта" в Facebook.

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Цифрова копія будинку Терещенків

Будинок Терещенків не так давно повернувся на баланс київської громади після численних судів. Будівлю побудували в стилі неоготики у 1874-1875 рр.

Будинок Терещенків у Києві. Фото: facebook.com/ukrainaincognita

Будинок Терещенків у Києві. Фото: facebook.com/ukrainaincognita

Громадська організація зробить фотограмметричну, геодезичну зйомку будівлі, а також виконає всі обміри й створить її цифрову копію.

Більшість робіт виконають безкоштовно.

Будинок Терещенків у Києві. Фото: facebook.com/ukrainaincognita

Будинок Терещенків у Києві. Фото: facebook.com/ukrainaincognita

Зазначимо, що із 1917 року тут розміщувалося Міністерство шляхів сполучення УНР.

Допис ГО "Україна Інкогніта". Фото: скриншот

Нагадаємо, на Київщині комунальне підприємство "Головне управління комунального господарства" оголосило тендер на будівництво протирадіаційного укриття на території ліцею "Лідер" у селі Крюківщина. На це планують витратити 169 мільйони гривень.

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