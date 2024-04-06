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У Києві планують створити цифрову копію будинку Терещенків

6 квітня 2024 16:53
ed712548-9e74-43bb-91f5-bc38dc766700 - Вікторія Козир
Вікторія Козир
редактор
У Києві планують створити цифрову копію будинку Терещенків
Будинок Терещенків у Києві. Фото: facebook.com/ukrainaincognita
ed712548-9e74-43bb-91f5-bc38dc766700 - Вікторія Козир
Вікторія Козир
редактор

У Києві хочуть створити цифрову копію історичного будинку Терещенків. Він розташований на бульварі Тараса Шевченка, 34.

Про це повідомила громадська організація "Україна Інкогніта" в Facebook.

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Цифрова копія будинку Терещенків

Будинок Терещенків не так давно повернувся на баланс київської громади після численних судів. Будівлю побудували в стилі неоготики у 1874-1875 рр.

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Будинок Терещенків у Києві. Фото: facebook.com/ukrainaincognita
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Будинок Терещенків у Києві. Фото: facebook.com/ukrainaincognita

Громадська організація зробить фотограмметричну, геодезичну зйомку будівлі, а також виконає всі обміри й створить її цифрову копію.

Більшість робіт виконають безкоштовно.

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Будинок Терещенків у Києві. Фото: facebook.com/ukrainaincognita
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Будинок Терещенків у Києві. Фото: facebook.com/ukrainaincognita

Зазначимо, що із 1917 року тут розміщувалося Міністерство шляхів сполучення УНР. 

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Допис ГО "Україна Інкогніта". Фото: скриншот

Нагадаємо, на Київщині комунальне підприємство "Головне управління комунального господарства" оголосило тендер на будівництво протирадіаційного укриття на території ліцею "Лідер" у селі Крюківщина. На це планують витратити 169 мільйони гривень. 

Також до другої річниці звільнення Київщини від російських окупантів Музей історії міста Києва презентував виставковий проєкт "На захисті міста". Ця виставка уособлює збірні образи захисників міста в різні історичні епохи.

Київ
суд
пам'ятник архітектури

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