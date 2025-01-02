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В Киеве начали принимать на утилизацию елки — адреса

2 января 2025 18:39
Аркадий Пастула - Редактор
Где можно утилизировать новогоднюю елку в Киеве — перечень адресов
Утилизация елок в Киеве. Фото: КГГА
Аркадий Пастула - Редактор

В Киеве начали работать пункты для утилизации новогодних елок и сосен. Всего в столице их есть 78. Они будут работать до конца января.

Об этом сообщила пресс-служба "Киевзеленстроя" в четверг, 2 января.

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Все собранные елки и сосны будут экологически утилизированы и использованы для нужд городского зеленого хозяйства. В частности, их измельчат на щепу, которую используют для мульчирования лунок молодых деревьев. Это поможет защитить корни от морозов зимой и сохранить влагу в жаркий период.

Где утилизировать елку в Киеве в 2025 году
Утилизация новогодних деревьев в Киеве. Фото: "Киевзеленстрой"

В пунктах принимают только живые деревья без декоративных украшений.

Адреса пунктов утилизации деревьев

Утилизация елок и сосен в Киеве
Пункты утилизации новогодних деревьев в Киеве. Фото: скриншот

Голосеевский район:

  • сквер Героев Мариуполя;
  • сквер Небесной сотни на ул. Заболотного;
  • парк "Покал";
  • сквер возле станции м. Лыбедская;
  • межквартальный сквер на ул. Васильковская;
  • КП СЗН Голосеевского района — просп. Голосеевский, 87-Г (пн-вс 07:00-16:00).

Дарницкий район:

  • парк возле озера Лебединое;
  • парк имени Воинов-интернационалистов;
  • парк "Позняки";
  • парк Прибрежный;
  • парк Привокзальный;
  • сквер по ул. П. Григоренко;
  • КП СЗН Дарницкого района — ул. Тростянецкая, 58-А (пн-вс 07:00-20:00).

Деснянский район:

  • парк "Молодежный";
  • парк с водными объектами вдоль просп. Шухевича;
  • парк "Киото";
  • парк "Деснянский";
  • парк им. Р. Шухевича;
  • парк "Фестивальный";
  • КП СЗН Деснянского района — ул. Электротехническая, 26 (пн-вс 08:00-20:00).

Днепровский район:

  • пересечение бульв. Русановского и бульв. Игоря Шамо;
  • парк возле озера Тельбин;
  • парк возле кинотеатра "Аврора";
  • бульв. И. Миколайчука (напротив д. 7А);
  • бульв. Верховной Рады (напротив д. 21А);
  • сквер им. К. Калиновского;
  • КП СЗН Днепровского района — просп. Георгия Нарбута, 6 (пн-вс 07:00-19:00).

Оболонский район:

  • парк на ул. Бережанской;
  • парк вокруг озера Иорданское;
  • парк отдыха на просп. Литовском;
  • сквер на просп. Владимира Ивасюка;
  • КП СЗН Оболонского района — просп. Степана Бандеры, 26-А (пн-вс 07:00-20:00).

Печерский район:

  • сквер Мечникова;
  • сквер Марии Заньковецкой;
  • КП СЗН Печерского района — ул. Железнодорожное шоссе, 61 (пн-чт 08:00-17:00; пт 08:00-16:00).

Подольский район:

  • сквер на ул. Вышгородская;
  • сквер на пл. Щекавицкой;
  • сквер на просп. Европейского Союза;
  • сквер на просп. Георгия Гонгадзе между домами 5-7б;
  • КП СЗН Подольского района — ул. Анатолия
  • Кузнецова, 16-А (пн-вс 08:00 — 19:00).

Святошинский район:

  • парк "Совки";
  • парк "Юность";
  • сквер на углу улиц Симиренко и Григоровича-Барского;
  • сквер на ул. Котельникова;
  • сквер на ул. Подлесной;
  • сквер на ул. Чернобыльской;
  • парк на ул. Ореста Васкула;
  • КП СЗН Святошинского района — ул. Мечты, 21 (пн-чт 08:00-17:00; пт 08:00-16:00).

Соломенский район:

  • сквер спортсменов-защитников Украины на ул. Сергея Берегового;
  • Соломенский ландшафтный парк;
  • парк "Орленок";
  • парк "Юность";
  • сквер на ул. Машиностроительная;
  • сквер на углу ул. Преображенская и Алексеевская;
  • парк возле кинотеатра "Тампере";
  • КП СЗН Соломенского района — ул. Новополевая, 95-А (пн-вс 08:00-20:00).

Шевченковский район:

  • парк "Радуга";
  • парк "Сырецкий";
  • парк им. Т. Г. Шевченко;
  • сквер Литературный;
  • производственная база — ул. Кудрявская, 23 (пн-пт 08:00-20:00);
    производственная база — пер. Бабий Яр, 6 (пн-вс 08:00-20:00);
    КП СЗН Шевченковского района — просп. Берестейский, 82-А (пн-вс 08:00-20:00).

Напомним, мэр Киева Виталий Кличко подытожил достижения столичного метро в 2024 году. Среди главных результатов он выделил завершение сложного ремонта тоннеля между станциями "Демеевская" и "Лыбедская".

Также 2 января в Киеве в районе Выдубичей грузовик упал с моста. Водителю оперативно оказали медицинскую помощь.

Киев праздники деревья Новый год утилизация

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