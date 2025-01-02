Где можно утилизировать новогоднюю елку в Киеве — перечень адресов

В Киеве начали принимать на утилизацию елки — адреса
В Киеве начали работать пункты для утилизации новогодних елок и сосен. Всего в столице их есть 78. Они будут работать до конца января.
Об этом сообщила пресс-служба "Киевзеленстроя" в четверг, 2 января.
Утилизация новогодних деревьев в Киеве
Все собранные елки и сосны будут экологически утилизированы и использованы для нужд городского зеленого хозяйства. В частности, их измельчат на щепу, которую используют для мульчирования лунок молодых деревьев. Это поможет защитить корни от морозов зимой и сохранить влагу в жаркий период.
В пунктах принимают только живые деревья без декоративных украшений.
Адреса пунктов утилизации деревьев
Голосеевский район:
- сквер Героев Мариуполя;
- сквер Небесной сотни на ул. Заболотного;
- парк "Покал";
- сквер возле станции м. Лыбедская;
- межквартальный сквер на ул. Васильковская;
- КП СЗН Голосеевского района — просп. Голосеевский, 87-Г (пн-вс 07:00-16:00).
Дарницкий район:
- парк возле озера Лебединое;
- парк имени Воинов-интернационалистов;
- парк "Позняки";
- парк Прибрежный;
- парк Привокзальный;
- сквер по ул. П. Григоренко;
- КП СЗН Дарницкого района — ул. Тростянецкая, 58-А (пн-вс 07:00-20:00).
Деснянский район:
- парк "Молодежный";
- парк с водными объектами вдоль просп. Шухевича;
- парк "Киото";
- парк "Деснянский";
- парк им. Р. Шухевича;
- парк "Фестивальный";
- КП СЗН Деснянского района — ул. Электротехническая, 26 (пн-вс 08:00-20:00).
Днепровский район:
- пересечение бульв. Русановского и бульв. Игоря Шамо;
- парк возле озера Тельбин;
- парк возле кинотеатра "Аврора";
- бульв. И. Миколайчука (напротив д. 7А);
- бульв. Верховной Рады (напротив д. 21А);
- сквер им. К. Калиновского;
- КП СЗН Днепровского района — просп. Георгия Нарбута, 6 (пн-вс 07:00-19:00).
Оболонский район:
- парк на ул. Бережанской;
- парк вокруг озера Иорданское;
- парк отдыха на просп. Литовском;
- сквер на просп. Владимира Ивасюка;
- КП СЗН Оболонского района — просп. Степана Бандеры, 26-А (пн-вс 07:00-20:00).
Печерский район:
- сквер Мечникова;
- сквер Марии Заньковецкой;
- КП СЗН Печерского района — ул. Железнодорожное шоссе, 61 (пн-чт 08:00-17:00; пт 08:00-16:00).
Подольский район:
- сквер на ул. Вышгородская;
- сквер на пл. Щекавицкой;
- сквер на просп. Европейского Союза;
- сквер на просп. Георгия Гонгадзе между домами 5-7б;
- КП СЗН Подольского района — ул. Анатолия
- Кузнецова, 16-А (пн-вс 08:00 — 19:00).
Святошинский район:
- парк "Совки";
- парк "Юность";
- сквер на углу улиц Симиренко и Григоровича-Барского;
- сквер на ул. Котельникова;
- сквер на ул. Подлесной;
- сквер на ул. Чернобыльской;
- парк на ул. Ореста Васкула;
- КП СЗН Святошинского района — ул. Мечты, 21 (пн-чт 08:00-17:00; пт 08:00-16:00).
Соломенский район:
- сквер спортсменов-защитников Украины на ул. Сергея Берегового;
- Соломенский ландшафтный парк;
- парк "Орленок";
- парк "Юность";
- сквер на ул. Машиностроительная;
- сквер на углу ул. Преображенская и Алексеевская;
- парк возле кинотеатра "Тампере";
- КП СЗН Соломенского района — ул. Новополевая, 95-А (пн-вс 08:00-20:00).
Шевченковский район:
- парк "Радуга";
- парк "Сырецкий";
- парк им. Т. Г. Шевченко;
- сквер Литературный;
- производственная база — ул. Кудрявская, 23 (пн-пт 08:00-20:00);
производственная база — пер. Бабий Яр, 6 (пн-вс 08:00-20:00);
КП СЗН Шевченковского района — просп. Берестейский, 82-А (пн-вс 08:00-20:00).
Напомним, мэр Киева Виталий Кличко подытожил достижения столичного метро в 2024 году. Среди главных результатов он выделил завершение сложного ремонта тоннеля между станциями "Демеевская" и "Лыбедская".
Также 2 января в Киеве в районе Выдубичей грузовик упал с моста. Водителю оперативно оказали медицинскую помощь.
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