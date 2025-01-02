Где можно утилизировать новогоднюю елку в Киеве — перечень адресов

Утилизация елок в Киеве. Фото: КГГА

В Киеве начали работать пункты для утилизации новогодних елок и сосен. Всего в столице их есть 78. Они будут работать до конца января.

Об этом сообщила пресс-служба "Киевзеленстроя" в четверг, 2 января.

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Все собранные елки и сосны будут экологически утилизированы и использованы для нужд городского зеленого хозяйства. В частности, их измельчат на щепу, которую используют для мульчирования лунок молодых деревьев. Это поможет защитить корни от морозов зимой и сохранить влагу в жаркий период.

Утилизация новогодних деревьев в Киеве. Фото: "Киевзеленстрой"

В пунктах принимают только живые деревья без декоративных украшений.

Адреса пунктов утилизации деревьев

Пункты утилизации новогодних деревьев в Киеве. Фото: скриншот

Голосеевский район:

сквер Героев Мариуполя;

сквер Небесной сотни на ул. Заболотного;

парк "Покал";

сквер возле станции м. Лыбедская;

межквартальный сквер на ул. Васильковская;

КП СЗН Голосеевского района — просп. Голосеевский, 87-Г (пн-вс 07:00-16:00).

Дарницкий район:

парк возле озера Лебединое;

парк имени Воинов-интернационалистов;

парк "Позняки";

парк Прибрежный;

парк Привокзальный;

сквер по ул. П. Григоренко;

КП СЗН Дарницкого района — ул. Тростянецкая, 58-А (пн-вс 07:00-20:00).

Деснянский район:

парк "Молодежный";

парк с водными объектами вдоль просп. Шухевича;

парк "Киото";

парк "Деснянский";

парк им. Р. Шухевича;

парк "Фестивальный";

КП СЗН Деснянского района — ул. Электротехническая, 26 (пн-вс 08:00-20:00).

Днепровский район:

пересечение бульв. Русановского и бульв. Игоря Шамо;

парк возле озера Тельбин;

парк возле кинотеатра "Аврора";

бульв. И. Миколайчука (напротив д. 7А);

бульв. Верховной Рады (напротив д. 21А);

сквер им. К. Калиновского;

КП СЗН Днепровского района — просп. Георгия Нарбута, 6 (пн-вс 07:00-19:00).

Оболонский район:

парк на ул. Бережанской;

парк вокруг озера Иорданское;

парк отдыха на просп. Литовском;

сквер на просп. Владимира Ивасюка;

КП СЗН Оболонского района — просп. Степана Бандеры, 26-А (пн-вс 07:00-20:00).

Печерский район:

сквер Мечникова;

сквер Марии Заньковецкой;

КП СЗН Печерского района — ул. Железнодорожное шоссе, 61 (пн-чт 08:00-17:00; пт 08:00-16:00).

Подольский район:

сквер на ул. Вышгородская;

сквер на пл. Щекавицкой;

сквер на просп. Европейского Союза;

сквер на просп. Георгия Гонгадзе между домами 5-7б;

КП СЗН Подольского района — ул. Анатолия

Кузнецова, 16-А (пн-вс 08:00 — 19:00).

Святошинский район:

парк "Совки";

парк "Юность";

сквер на углу улиц Симиренко и Григоровича-Барского;

сквер на ул. Котельникова;

сквер на ул. Подлесной;

сквер на ул. Чернобыльской;

парк на ул. Ореста Васкула;

КП СЗН Святошинского района — ул. Мечты, 21 (пн-чт 08:00-17:00; пт 08:00-16:00).

Соломенский район:

сквер спортсменов-защитников Украины на ул. Сергея Берегового;

Соломенский ландшафтный парк;

парк "Орленок";

парк "Юность";

сквер на ул. Машиностроительная;

сквер на углу ул. Преображенская и Алексеевская;

парк возле кинотеатра "Тампере";

КП СЗН Соломенского района — ул. Новополевая, 95-А (пн-вс 08:00-20:00).

Шевченковский район:

парк "Радуга";

парк "Сырецкий";

парк им. Т. Г. Шевченко;

сквер Литературный;

производственная база — ул. Кудрявская, 23 (пн-пт 08:00-20:00);

производственная база — пер. Бабий Яр, 6 (пн-вс 08:00-20:00);

КП СЗН Шевченковского района — просп. Берестейский, 82-А (пн-вс 08:00-20:00).

Напомним, мэр Киева Виталий Кличко подытожил достижения столичного метро в 2024 году. Среди главных результатов он выделил завершение сложного ремонта тоннеля между станциями "Демеевская" и "Лыбедская".

Также 2 января в Киеве в районе Выдубичей грузовик упал с моста. Водителю оперативно оказали медицинскую помощь.