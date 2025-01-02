Де можна утилізувати новорічну ялинку в Києві — перелік адрес

У Києві почали приймати на утилізацію ялинки — адреси
У Києві почали працювати пункти для утилізації новорічних ялинок та сосен. Загалом в столиці їх є 78. Вони працюватимуть до кінця січня.
Про це повідомила пресслужба "Київзеленбуду" у четвер, 2 січня.
Утилізація новорічних дерев у Києві
Усі зібрані ялинки та сосни будуть екологічно утилізовані й використані для потреб міського зеленого господарства. Зокрема, їх подрібнять на щепу, яку використають для мульчування лунок молодих дерев. Це допоможе захистити коріння від морозів узимку та зберегти вологу в спекотний період.
У пунктах приймають тільки живі дерева без декоративних прикрас.
Адреси пунктів утилізації дерев
Голосіївський район:
- сквер Героїв Маріуполя;
- сквер Небесної сотні на вул. Заболотного;
- парк "Покал";
- сквер біля станції м. Либідська;
- міжквартальний сквер на вул. Васильківська;
- КП УЗН Голосіївського району — просп. Голосіївський, 87-Г (пн-нд 07:00-16:00).
Дарницький район:
- парк біля озера Лебедине;
- парк імені Воїнів-інтернаціоналістів;
- парк "Позняки";
- парк Прибережний;
- парк Привокзальний;
- сквер по вул. П. Григоренка;
- КП УЗН Дарницького району — вул. Тростянецька, 58-А (пн-нд 07:00-20:00).
Деснянський район:
- парк "Молодіжний";
- парк із водними об’єктами вздовж просп. Шухевича;
- парк "Кіото";
- парк "Деснянський";
- парк ім. Р. Шухевича;
- парк "Фестивальний";
- КП УЗН Деснянського району — вул. Електротехнічна, 26 (пн-нд 08:00-20:00).
Дніпровський район:
- перетин бульв. Русанівського і бульв. Ігоря Шамо;
- парк біля озера Тельбін;
- парк біля кінотеатру "Аврора";
- бульв. І. Миколайчука (напроти буд. 7А);
- бульв. Верховної Ради (навпроти буд. 21А);
- сквер ім. К. Калиновського;
- КП УЗН Дніпровського району — просп. Георгія Нарбута, 6 (пн-нд 07:00-19:00).
Оболонський район:
- парк на вул. Бережанській;
- парк навколо озера Йорданське;
- парк відпочинку на просп. Литовському;
- сквер на просп. Володимира Івасюка;
- КП УЗН Оболонського району — просп. Степана Бандери, 26-А (пн-нд 07:00-20:00).
Печерський район:
- сквер Мечникова;
- сквер Марії Заньковецької;
- КП УЗН Печерського району — вул. Залізничне шосе, 61 (пн-чт 08:00-17:00; пт 08:00-16:00).
Подільський район:
- сквер на вул. Вишгородська;
- сквер на пл. Щекавицькій;
- сквер на просп. Європейського Союзу;
- сквер на просп. Георгія Ґонґадзе між будинками 5-7б;
- КП УЗН Подільського району — вул. Анатолія Кузнєцова, 16-А (пн-нд 08:00 — 19:00).
Святошинський район:
- парк "Совки";
- парк "Юність";
- сквер на розі вулиць Симиренка та Григоровича-Барського;
- сквер на вул. Котельникова;
- сквер на вул. Підлісній;
- сквер на вул. Чорнобильській;
- парк на вул. Ореста Васкула;
- КП УЗН Святошинського району — вул. Мрії, 21 (пн-чт 08:00-17:00; пт 08:00-16:00).
Солом’янський район:
- сквер спортсменів-захисників України на вул. Сергія Берегового;
- Солом’янський ландшафтний парк;
- парк "Орлятко";
- парк "Юність";
- сквер на вул. Машинобудівна;
- сквер на розі вул. Преображенська та Олексіївська;
- парк біля кінотеатру "Тампере";
- КП УЗН Солом’янського району — вул. Новопольова, 95-А (пн-нд 08:00-20:00).
Шевченківський район:
- парк "Веселка";
- парк "Сирецький";
- парк ім. Т. Г. Шевченка;
- сквер Літературний;
- виробнича база — вул. Кудрявська, 23 (пн-нд 08:00-20:00);
- виробнича база — пров. Бабин Яр, 6 (пн-нд 08:00-20:00);
- КП УЗН Шевченківського району — просп. Берестейський, 82-А (пн-нд 08:00-20:00).
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