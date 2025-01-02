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У Києві почали приймати на утилізацію ялинки — адреси

2 січня 2025 18:39
Аркадій Пастула - Редактор
Де можна утилізувати новорічну ялинку в Києві — перелік адрес
Утилізація ялинок у Києві. Фото: КМДА
Аркадій Пастула - Редактор

У Києві почали працювати пункти для утилізації новорічних ялинок та сосен. Загалом в столиці їх є 78. Вони працюватимуть до кінця січня.

Про це повідомила пресслужба "Київзеленбуду" у четвер, 2 січня.

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Усі зібрані ялинки та сосни будуть екологічно утилізовані й використані для потреб міського зеленого господарства. Зокрема, їх подрібнять на щепу, яку використають для мульчування лунок молодих дерев. Це допоможе захистити коріння від морозів узимку та зберегти вологу в спекотний період.

Де утилізувати ялинку в Києві у 2025 році
Утилізація новорічних дерев у Києві. Фото: "Київзеленбуд"

У пунктах приймають тільки живі дерева без декоративних прикрас.

Адреси пунктів утилізації дерев

Утилізація ялинок та сосен в Києві
Пункти утилізації новорічних дерев у Києві. Фото: скриншот

Голосіївський район:

  • сквер Героїв Маріуполя;
  • сквер Небесної сотні на вул. Заболотного;
  • парк "Покал";
  • сквер біля станції м. Либідська;
  • міжквартальний сквер на вул. Васильківська;
  • КП УЗН Голосіївського району — просп. Голосіївський, 87-Г (пн-нд 07:00-16:00).

Дарницький район:

  • парк біля озера Лебедине;
  • парк імені Воїнів-інтернаціоналістів;
  • парк "Позняки";
  • парк Прибережний;
  • парк Привокзальний;
  • сквер по вул. П. Григоренка;
  • КП УЗН Дарницького району — вул. Тростянецька, 58-А (пн-нд 07:00-20:00).

Деснянський район:

  • парк "Молодіжний";
  • парк із водними об’єктами вздовж просп. Шухевича;
  • парк "Кіото";
  • парк "Деснянський";
  • парк ім. Р. Шухевича;
  • парк "Фестивальний";
  • КП УЗН Деснянського району — вул. Електротехнічна, 26 (пн-нд 08:00-20:00).

Дніпровський район:

  • перетин бульв. Русанівського і бульв. Ігоря Шамо;
  • парк біля озера Тельбін;
  • парк біля кінотеатру "Аврора";
  • бульв. І. Миколайчука (напроти буд. 7А);
  • бульв. Верховної Ради (навпроти буд. 21А);
  • сквер ім. К. Калиновського;
  • КП УЗН Дніпровського району — просп. Георгія Нарбута, 6 (пн-нд 07:00-19:00).

Оболонський район:

  • парк на вул. Бережанській;
  • парк навколо озера Йорданське;
  • парк відпочинку на просп. Литовському;
  • сквер на просп. Володимира Івасюка;
  • КП УЗН Оболонського району — просп. Степана Бандери, 26-А (пн-нд 07:00-20:00).

Печерський район:

  • сквер Мечникова;
  • сквер Марії Заньковецької;
  • КП УЗН Печерського району — вул. Залізничне шосе, 61 (пн-чт 08:00-17:00; пт 08:00-16:00).

Подільський район:

  • сквер на вул. Вишгородська;
  • сквер на пл. Щекавицькій;
  • сквер на просп. Європейського Союзу;
  • сквер на просп. Георгія Ґонґадзе між будинками 5-7б;
  • КП УЗН Подільського району — вул. Анатолія Кузнєцова, 16-А (пн-нд 08:00 — 19:00).

Святошинський район:

  • парк "Совки";
  • парк "Юність";
  • сквер на розі вулиць Симиренка та Григоровича-Барського;
  • сквер на вул. Котельникова;
  • сквер на вул. Підлісній;
  • сквер на вул. Чорнобильській;
  • парк на вул. Ореста Васкула;
  • КП УЗН Святошинського району — вул. Мрії, 21 (пн-чт 08:00-17:00; пт 08:00-16:00).

Солом’янський район:

  • сквер спортсменів-захисників України на вул. Сергія Берегового;
  • Солом’янський ландшафтний парк;
  • парк "Орлятко";
  • парк "Юність";
  • сквер на вул. Машинобудівна;
  • сквер на розі вул. Преображенська та Олексіївська;
  • парк біля кінотеатру "Тампере";
  • КП УЗН Солом’янського району — вул. Новопольова, 95-А (пн-нд 08:00-20:00).

Шевченківський район:

  • парк "Веселка";
  • парк "Сирецький";
  • парк ім. Т. Г. Шевченка;
  • сквер Літературний;
  • виробнича база — вул. Кудрявська, 23 (пн-нд 08:00-20:00);
  • виробнича база — пров. Бабин Яр, 6 (пн-нд 08:00-20:00);
  • КП УЗН Шевченківського району — просп. Берестейський, 82-А (пн-нд 08:00-20:00).

Нагадаємо, мер Києва Віталій Кличко підсумував досягнення столичного метро у 2024 році. Серед головних результатів він виділив завершення складного ремонту тунелю між станціями "Деміївська" та "Либідська".

Також 2 січня у Києві в районі Видубичів вантажівка впала з мосту. Водію оперативно надали медичну допомогу.

Київ свята дерева Новий рік утилізація

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