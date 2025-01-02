Де можна утилізувати новорічну ялинку в Києві — перелік адрес

Утилізація ялинок у Києві. Фото: КМДА

У Києві почали працювати пункти для утилізації новорічних ялинок та сосен. Загалом в столиці їх є 78. Вони працюватимуть до кінця січня.

Про це повідомила пресслужба "Київзеленбуду" у четвер, 2 січня.

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Усі зібрані ялинки та сосни будуть екологічно утилізовані й використані для потреб міського зеленого господарства. Зокрема, їх подрібнять на щепу, яку використають для мульчування лунок молодих дерев. Це допоможе захистити коріння від морозів узимку та зберегти вологу в спекотний період.

Утилізація новорічних дерев у Києві. Фото: "Київзеленбуд"

У пунктах приймають тільки живі дерева без декоративних прикрас.

Адреси пунктів утилізації дерев

Пункти утилізації новорічних дерев у Києві. Фото: скриншот

Голосіївський район:

сквер Героїв Маріуполя;

сквер Небесної сотні на вул. Заболотного;

парк "Покал";

сквер біля станції м. Либідська;

міжквартальний сквер на вул. Васильківська;

КП УЗН Голосіївського району — просп. Голосіївський, 87-Г (пн-нд 07:00-16:00).

Дарницький район:

парк біля озера Лебедине;

парк імені Воїнів-інтернаціоналістів;

парк "Позняки";

парк Прибережний;

парк Привокзальний;

сквер по вул. П. Григоренка;

КП УЗН Дарницького району — вул. Тростянецька, 58-А (пн-нд 07:00-20:00).

Деснянський район:

парк "Молодіжний";

парк із водними об’єктами вздовж просп. Шухевича;

парк "Кіото";

парк "Деснянський";

парк ім. Р. Шухевича;

парк "Фестивальний";

КП УЗН Деснянського району — вул. Електротехнічна, 26 (пн-нд 08:00-20:00).

Дніпровський район:

перетин бульв. Русанівського і бульв. Ігоря Шамо;

парк біля озера Тельбін;

парк біля кінотеатру "Аврора";

бульв. І. Миколайчука (напроти буд. 7А);

бульв. Верховної Ради (навпроти буд. 21А);

сквер ім. К. Калиновського;

КП УЗН Дніпровського району — просп. Георгія Нарбута, 6 (пн-нд 07:00-19:00).

Оболонський район:

парк на вул. Бережанській;

парк навколо озера Йорданське;

парк відпочинку на просп. Литовському;

сквер на просп. Володимира Івасюка;

КП УЗН Оболонського району — просп. Степана Бандери, 26-А (пн-нд 07:00-20:00).

Печерський район:

сквер Мечникова;

сквер Марії Заньковецької;

КП УЗН Печерського району — вул. Залізничне шосе, 61 (пн-чт 08:00-17:00; пт 08:00-16:00).

Подільський район:

сквер на вул. Вишгородська;

сквер на пл. Щекавицькій;

сквер на просп. Європейського Союзу;

сквер на просп. Георгія Ґонґадзе між будинками 5-7б;

КП УЗН Подільського району — вул. Анатолія Кузнєцова, 16-А (пн-нд 08:00 — 19:00).

Святошинський район:

парк "Совки";

парк "Юність";

сквер на розі вулиць Симиренка та Григоровича-Барського;

сквер на вул. Котельникова;

сквер на вул. Підлісній;

сквер на вул. Чорнобильській;

парк на вул. Ореста Васкула;

КП УЗН Святошинського району — вул. Мрії, 21 (пн-чт 08:00-17:00; пт 08:00-16:00).

Солом’янський район:

сквер спортсменів-захисників України на вул. Сергія Берегового;

Солом’янський ландшафтний парк;

парк "Орлятко";

парк "Юність";

сквер на вул. Машинобудівна;

сквер на розі вул. Преображенська та Олексіївська;

парк біля кінотеатру "Тампере";

КП УЗН Солом’янського району — вул. Новопольова, 95-А (пн-нд 08:00-20:00).

Шевченківський район:

парк "Веселка";

парк "Сирецький";

парк ім. Т. Г. Шевченка;

сквер Літературний;

виробнича база — вул. Кудрявська, 23 (пн-нд 08:00-20:00);

виробнича база — пров. Бабин Яр, 6 (пн-нд 08:00-20:00);

КП УЗН Шевченківського району — просп. Берестейський, 82-А (пн-нд 08:00-20:00).

Нагадаємо, мер Києва Віталій Кличко підсумував досягнення столичного метро у 2024 році. Серед головних результатів він виділив завершення складного ремонту тунелю між станціями "Деміївська" та "Либідська".

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