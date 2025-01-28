В Киеве начнут проектировать новую ветку метро

Метро в Киеве. Фото: УНИАН

В 2025 году в Киеве могут начаться работы по подготовке к строительству Подольско-Выгуровской линии метро. Она будет проходить через Подольский мостовой переход.

Об этом сообщили в Департаменте транспортной инфраструктуры КГГА в ответ на запрос журналистов Telegraf.

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На этот год в бюджете города предусмотрено 15 млн грн, которые будут использованы на разработку проектной документации. Как пояснили в департаменте, эта документация должна определить трассировку новой линии, расположение и количество станций, электродепо, а также этапы строительства с учетом пассажиропотоков и градостроительной ситуации.

"Начать строительство линии (участков) возможно только после соответствующей разработки, в установленном законодательством порядке, проектной документации с определением трассировки линии, размещения и количества станций и электродепо, очередей (пусковых комплексов) строительства линии, с учетом существующей градостроительной ситуации, пассажиропотоков и проектных решений, утвержденных распоряжением исполнительного органа Киевского городского совета (Киевской городской государственной администрации) от 30.01.2012 №134 <…> В соответствии с решением Киевского городского совета от 05.12.2024 №425/10233 " О внесении изменений в Программу экономического и социального развития г. Киева на 2024–2026 годы" на строительство Подольско-Выгуровской линии метрополитена на 2025 год предусмотрены ассигнования на сумму 15 млн грн, которые планируется использовать на проектные работы", — сообщили в Транспортном департаменте КГГА.

Какие этапы строительства Подольского мостового перехода

Департамент также предоставил информацию об очередности работ на Подольском мостовом переходе, хотя сроки выполнения отдельных этапов пока не определены. В целом строительство моста разделено на пять очередей.