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В Киеве будут проектировать новую ветку метро — что запланировали

28 января 2025 10:33
Анастасия Постоенко - Редактор
В Киеве начнут проектировать новую ветку метро
Метро в Киеве. Фото: УНИАН
Анастасия Постоенко - Редактор

В 2025 году в Киеве могут начаться работы по подготовке к строительству Подольско-Выгуровской линии метро. Она будет проходить через Подольский мостовой переход.

Об этом сообщили в Департаменте транспортной инфраструктуры КГГА в ответ на запрос журналистов Telegraf.

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Что известно о проектировании новой ветки метро

На этот год в бюджете города предусмотрено 15 млн грн, которые будут использованы на разработку проектной документации. Как пояснили в департаменте, эта документация должна определить трассировку новой линии, расположение и количество станций, электродепо, а также этапы строительства с учетом пассажиропотоков и градостроительной ситуации.

"Начать строительство линии (участков) возможно только после соответствующей разработки, в установленном законодательством порядке, проектной документации с определением трассировки линии, размещения и количества станций и электродепо, очередей (пусковых комплексов) строительства линии, с учетом существующей градостроительной ситуации, пассажиропотоков и проектных решений, утвержденных распоряжением исполнительного органа Киевского городского совета (Киевской городской государственной администрации) от 30.01.2012 №134 <…> В соответствии с решением Киевского городского совета от 05.12.2024 №425/10233 " О внесении изменений в Программу экономического и социального развития г. Киева на 2024–2026 годы" на строительство Подольско-Выгуровской линии метрополитена на 2025 год предусмотрены ассигнования на сумму 15 млн грн, которые планируется использовать на проектные работы", — сообщили в Транспортном департаменте КГГА.

Какие этапы строительства Подольского мостового перехода

Департамент также предоставил информацию об очередности работ на Подольском мостовом переходе, хотя сроки выполнения отдельных этапов пока не определены. В целом строительство моста разделено на пять очередей.

  • І очередь. Устройство съездов с моста на Рыбальский полуостров и Набережно-Крещатицкую в Подольском районе, а также строительство Набережно-Рыбальской дороги, моста через Гавань и эстакады вдоль улицы Набережно-Крещатицкой.
  • ІІ очередь. Работы на участках от Межигорской до Воскресенского проспекта, включая строительство левобережных подходов, тоннеля под железнодорожными путями и других ключевых объектов. В частности, от Рыбальского полуострова до ул. Центральная Садовая, от ул. Центральная Садовая до просп. Р. Шухевича (ул. Оноре де Бальзака), от ул. Центральная садовая до Воскресенского проспекта. Обустройство левобережных подходов с ул. О. де Бальзака и с просп. Алишера Навои, от ул. Межигорской до Рыбальского полуострова. Также предусмотрено возведение тоннеля под железнодорожными путями, проведение дорожных работ, установка высокой пассажирской платформы, инженерной сети и железнодорожных путей, подпорных стен и вспомогательных сооружений. Кроме того, будет возведено сооружение насыпи заезда с ул. Центральная Садовая на ул. Оноре де Бальзака (ул. Вершигоры), а также подпорные стены.
  • ІІІ очередь. Обустройство дополнительных съездов на Набережно-Рибальскую.
  • ІV очередь. Демонтаж старых конструкций моста та обустройство подходов с Набережно-Крещатицкой. 
  • V очередь. Реконструкция дачной застройки и перенесение Русановских и Воскресенских садов.
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    Перечень работ. Фото: Telegraf
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    Перечень работ. Фото: Telegraf
    <Подольско-Выгуровская линия метро, которая является частью этого проекта, станет ключевой для соединения центральной части города с левобережными районами, что значительно облегчит транспортное сообщение и разгрузит существующие ветки метро. Однако перед началом строительства нужно завершить проектирование и утвердить все необходимые документы.

    Напомним,  лидер Офиса трансформации Максим Бахматов назвал суммы, которые тратит власть на проектирование метро в Киеве.

    Также стали известны суммы закупок пружин для метро в Киеве.

Киев ремонт метро КГГА строительство

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Бойцы ПВО 3-й ОШБр нуждаются в помощи — цель 500 тыс. грн - 80x80

Бойцы ПВО 3-й ОШБр нуждаются в помощи — цель 500 тыс. грн

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