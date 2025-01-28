В Киеве начнут проектировать новую ветку метро

В Киеве будут проектировать новую ветку метро — что запланировали
В 2025 году в Киеве могут начаться работы по подготовке к строительству Подольско-Выгуровской линии метро. Она будет проходить через Подольский мостовой переход.
Об этом сообщили в Департаменте транспортной инфраструктуры КГГА в ответ на запрос журналистов Telegraf.
Что известно о проектировании новой ветки метро
На этот год в бюджете города предусмотрено 15 млн грн, которые будут использованы на разработку проектной документации. Как пояснили в департаменте, эта документация должна определить трассировку новой линии, расположение и количество станций, электродепо, а также этапы строительства с учетом пассажиропотоков и градостроительной ситуации.
"Начать строительство линии (участков) возможно только после соответствующей разработки, в установленном законодательством порядке, проектной документации с определением трассировки линии, размещения и количества станций и электродепо, очередей (пусковых комплексов) строительства линии, с учетом существующей градостроительной ситуации, пассажиропотоков и проектных решений, утвержденных распоряжением исполнительного органа Киевского городского совета (Киевской городской государственной администрации) от 30.01.2012 №134 <…> В соответствии с решением Киевского городского совета от 05.12.2024 №425/10233 " О внесении изменений в Программу экономического и социального развития г. Киева на 2024–2026 годы" на строительство Подольско-Выгуровской линии метрополитена на 2025 год предусмотрены ассигнования на сумму 15 млн грн, которые планируется использовать на проектные работы", — сообщили в Транспортном департаменте КГГА.
Какие этапы строительства Подольского мостового перехода
Департамент также предоставил информацию об очередности работ на Подольском мостовом переходе, хотя сроки выполнения отдельных этапов пока не определены. В целом строительство моста разделено на пять очередей.
- І очередь. Устройство съездов с моста на Рыбальский полуостров и Набережно-Крещатицкую в Подольском районе, а также строительство Набережно-Рыбальской дороги, моста через Гавань и эстакады вдоль улицы Набережно-Крещатицкой.
- ІІ очередь. Работы на участках от Межигорской до Воскресенского проспекта, включая строительство левобережных подходов, тоннеля под железнодорожными путями и других ключевых объектов. В частности, от Рыбальского полуострова до ул. Центральная Садовая, от ул. Центральная Садовая до просп. Р. Шухевича (ул. Оноре де Бальзака), от ул. Центральная садовая до Воскресенского проспекта. Обустройство левобережных подходов с ул. О. де Бальзака и с просп. Алишера Навои, от ул. Межигорской до Рыбальского полуострова. Также предусмотрено возведение тоннеля под железнодорожными путями, проведение дорожных работ, установка высокой пассажирской платформы, инженерной сети и железнодорожных путей, подпорных стен и вспомогательных сооружений. Кроме того, будет возведено сооружение насыпи заезда с ул. Центральная Садовая на ул. Оноре де Бальзака (ул. Вершигоры), а также подпорные стены.
- ІІІ очередь. Обустройство дополнительных съездов на Набережно-Рибальскую.
- ІV очередь. Демонтаж старых конструкций моста та обустройство подходов с Набережно-Крещатицкой.
- V очередь. Реконструкция дачной застройки и перенесение Русановских и Воскресенских садов.
<Подольско-Выгуровская линия метро, которая является частью этого проекта, станет ключевой для соединения центральной части города с левобережными районами, что значительно облегчит транспортное сообщение и разгрузит существующие ветки метро. Однако перед началом строительства нужно завершить проектирование и утвердить все необходимые документы.
Напомним, лидер Офиса трансформации Максим Бахматов назвал суммы, которые тратит власть на проектирование метро в Киеве.
Также стали известны суммы закупок пружин для метро в Киеве.
Читайте Новини.LIVE!