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В Киеве ухудшилось качество воздуха — какой уровень загрязнения

7 ноября 2024 21:37
Евгения Брюховецкая - редактор
Ухудшение качества воздуха в Киеве 7 ноября
Загрязненный воздух. Иллюстративное фото: Новини.LIVE
Евгения Брюховецкая - редактор

Жителей Киева предупредили о временном ухудшении качества воздуха. В настоящее время фиксируют средний уровень загрязненности.

Об этом сообщила пресс-служба Киевского городского совета.

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По данным КГГА, в столице фиксируется повышение концентрации взвешенных частиц. Вероятной причиной является трансграничное влияние, в частности перенос пыли с территории Европы.

В случае дальнейшего ухудшения состояния воздуха жителям Киева рекомендуют:

  • закрыть окна;
  • ограничить пребывание на улице;
  • пить много воды;
  • если есть воздухоочиститель, то включить его на максимум.

По данным SaveEcoBot, самая плохая ситуация наблюдается в Дарницком и Святошинском районах, где индекс качества составляет 134 и 127 соответственно.

Далее следует Подольский, Печерский и Соломенский с показателями 106, 102 и 101.

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Карта загрязнения воздуха SaveEcoBot

Напомним, в Киеве синоптики спрогнозировали похолодание завтра. Температура воздуха продолжит снижаться.

Также, по данным Укргидрометцентра, завтра погода в Украине будет облачной с прояснениями.

Киев экология воздух КГГА загрязнение воздуха

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