Ухудшение качества воздуха в Киеве 7 ноября

Загрязненный воздух. Иллюстративное фото: Новини.LIVE

Жителей Киева предупредили о временном ухудшении качества воздуха. В настоящее время фиксируют средний уровень загрязненности.

Об этом сообщила пресс-служба Киевского городского совета.

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Качество воздуха в Киеве

По данным КГГА, в столице фиксируется повышение концентрации взвешенных частиц. Вероятной причиной является трансграничное влияние, в частности перенос пыли с территории Европы.

В случае дальнейшего ухудшения состояния воздуха жителям Киева рекомендуют:

закрыть окна;

ограничить пребывание на улице;

пить много воды;

если есть воздухоочиститель, то включить его на максимум.

По данным SaveEcoBot, самая плохая ситуация наблюдается в Дарницком и Святошинском районах, где индекс качества составляет 134 и 127 соответственно.

Далее следует Подольский, Печерский и Соломенский с показателями 106, 102 и 101.

Карта загрязнения воздуха SaveEcoBot

Напомним, в Киеве синоптики спрогнозировали похолодание завтра. Температура воздуха продолжит снижаться.

Также, по данным Укргидрометцентра, завтра погода в Украине будет облачной с прояснениями.