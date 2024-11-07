Ухудшение качества воздуха в Киеве 7 ноября

В Киеве ухудшилось качество воздуха — какой уровень загрязнения
Жителей Киева предупредили о временном ухудшении качества воздуха. В настоящее время фиксируют средний уровень загрязненности.
Об этом сообщила пресс-служба Киевского городского совета.
Качество воздуха в Киеве
По данным КГГА, в столице фиксируется повышение концентрации взвешенных частиц. Вероятной причиной является трансграничное влияние, в частности перенос пыли с территории Европы.
В случае дальнейшего ухудшения состояния воздуха жителям Киева рекомендуют:
- закрыть окна;
- ограничить пребывание на улице;
- пить много воды;
- если есть воздухоочиститель, то включить его на максимум.
По данным SaveEcoBot, самая плохая ситуация наблюдается в Дарницком и Святошинском районах, где индекс качества составляет 134 и 127 соответственно.
Далее следует Подольский, Печерский и Соломенский с показателями 106, 102 и 101.
Напомним, в Киеве синоптики спрогнозировали похолодание завтра. Температура воздуха продолжит снижаться.
Также, по данным Укргидрометцентра, завтра погода в Украине будет облачной с прояснениями.
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