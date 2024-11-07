Погіршення якості повітря у Києві 7 листопада

Забруднене повітря. Ілюстративне фото: Новини.LIVE

Мешканців Києва попередили про тимчасове погіршення якості повітря. Наразі фіксують середній рівень забрудненості.

Про це повідомила пресслужба Київської міської ради.

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Якість повітря у Києві

За даними КМДА, у столиці фіксується підвищення концентрації зважених частинок. Ймовірною причиною є транскордонний вплив, зокрема, перенесення пилу з території Європи.

У разі подальшого погіршення стану повітря мешканцям Києва рекомендують:

зачинити вікна;

обмежити перебування на вулиці;

пити багато води;

якщо є очищувач повітря, то увімкнути його на максимум.

За даними SaveEcoBot, найгірша ситуація спостерігається у Дарницькому та Святошинському районах, де індекс якості становить 134 та 127 відповідно.

Далі йде Подільський, Печерський та Солом'янський з показниками 106, 102 та 101.

Карта забруднення повітря SaveEcoBot

Нагадаємо, у Києві синоптики спрогнозували похолодання завтра. Температура повітря продовжить знижуватися.

Також за даними Укргідрометцентру, завтра погода в Україні буде хмарною із проясненнями.