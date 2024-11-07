Погіршення якості повітря у Києві 7 листопада

У Києві погіршилася якість повітря — який рівень забруднення
Мешканців Києва попередили про тимчасове погіршення якості повітря. Наразі фіксують середній рівень забрудненості.
Про це повідомила пресслужба Київської міської ради.
Якість повітря у Києві
За даними КМДА, у столиці фіксується підвищення концентрації зважених частинок. Ймовірною причиною є транскордонний вплив, зокрема, перенесення пилу з території Європи.
У разі подальшого погіршення стану повітря мешканцям Києва рекомендують:
- зачинити вікна;
- обмежити перебування на вулиці;
- пити багато води;
- якщо є очищувач повітря, то увімкнути його на максимум.
За даними SaveEcoBot, найгірша ситуація спостерігається у Дарницькому та Святошинському районах, де індекс якості становить 134 та 127 відповідно.
Далі йде Подільський, Печерський та Солом'янський з показниками 106, 102 та 101.
Нагадаємо, у Києві синоптики спрогнозували похолодання завтра. Температура повітря продовжить знижуватися.
Також за даними Укргідрометцентру, завтра погода в Україні буде хмарною із проясненнями.
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