Ми в соцмережах:

Київ Одеса Харків Львів
en ru

Цей сайт використовує cookie-файли

Ми використовуємо cookie

Більше інформації
Головна arrow Київ arrow У Києві погіршилася якість повітря — який рівень забруднення arrow

У Києві погіршилася якість повітря — який рівень забруднення

7 листопада 2024 21:37
Євгенія Брюховецька - редактор
Погіршення якості повітря у Києві 7 листопада
Забруднене повітря. Ілюстративне фото: Новини.LIVE
Євгенія Брюховецька - редактор

Мешканців Києва попередили про тимчасове погіршення якості повітря. Наразі фіксують середній рівень забрудненості.

Про це повідомила пресслужба Київської міської ради.

Читайте також:

Якість повітря у Києві

За даними КМДА, у столиці фіксується підвищення концентрації зважених частинок. Ймовірною причиною є транскордонний вплив, зокрема, перенесення пилу з території Європи.

У разі подальшого погіршення стану повітря мешканцям Києва рекомендують:

  • зачинити вікна;
  • обмежити перебування на вулиці;
  • пити багато води;
  • якщо є очищувач повітря, то увімкнути його на максимум.

За даними SaveEcoBot, найгірша ситуація спостерігається у Дарницькому та Святошинському районах, де індекс якості становить 134 та 127 відповідно.

Далі йде Подільський, Печерський та Солом'янський з показниками 106, 102 та 101.

null
Карта забруднення повітря SaveEcoBot

Нагадаємо, у Києві синоптики спрогнозували похолодання завтра. Температура повітря продовжить знижуватися.

Також за даними Укргідрометцентру, завтра погода в Україні буде хмарною із проясненнями.

Київ екологія повітря КМДА забруднення повітря

Всі новини

Архів
Всі Новини Статті Відео

21:49 Зеленський сказав, на що треба витратити заморожені активи РФ

Новина з відео

21:43 Деякі українці мають терміново пройти ВЛК — у ТЦК назвали терміни

21:38 Хто може ввійти до команди нацбезпеки Трампа — ЗМІ дізнались

21:37 У Києві погіршилася якість повітря — який рівень забруднення

21:33 Динамо — Ференцварош — чи здивував Шовковський стартовим складом

Ціни на продукти — як здорожчали м'ясо та ковбаса у 2024 році - 80x80

Ціни на продукти — як здорожчали м'ясо та ковбаса у 2024 році

21:13 Зеленський назвав кількість військових КНДР у прикордонні України

21:13 Військовий оскаржив вирок за невиконання наказу — що вирішив суд

21:07 Зеленський висловився про політику Трампа щодо України

21:07 Саудівська Аравія купила найавторитетніше видання про бокс

20:55 Зеленський відреагував на пропозиції швидкого "припинення вогню"

21:49 Зеленський сказав, на що треба витратити заморожені активи РФ

Новина з відео

21:43 Деякі українці мають терміново пройти ВЛК — у ТЦК назвали терміни

21:38 Хто може ввійти до команди нацбезпеки Трампа — ЗМІ дізнались

21:37 У Києві погіршилася якість повітря — який рівень забруднення

21:33 Динамо — Ференцварош — чи здивував Шовковський стартовим складом

Ціни на продукти — як здорожчали м'ясо та ковбаса у 2024 році - 80x80

Ціни на продукти — як здорожчали м'ясо та ковбаса у 2024 році

21:13 Зеленський назвав кількість військових КНДР у прикордонні України

21:13 Військовий оскаржив вирок за невиконання наказу — що вирішив суд

21:07 Зеленський висловився про політику Трампа щодо України

21:07 Саудівська Аравія купила найавторитетніше видання про бокс

20:55 Зеленський відреагував на пропозиції швидкого "припинення вогню"

Ексклюзив

18:21 Фейки про мобілізацію — одеський юрист розповів про покарання

6 листопада 2024

06:40 Золото дорожчає — вартість дорогоцінних металів у листопаді

5 листопада 2024

17:33 Гарріс чи Трамп — яких змін очікують одесити

06:58 Ціни на продукти — як здорожчали м'ясо та ковбаса у 2024 році

06:40 Ціни на латунь у листопаді — вартість 1 кг кольорових металів

06:29 Які дрова вибрати для опалення — види, переваги та альтернативи

06:03 Як працює система виборів президента у США

4 листопада 2024
Ексклюзив

21:03 Україна отримала потужну допомогу для розмінування, — фото, відео

Ексклюзив

19:09 Під охороною ЮНЕСКО — що змінилося для Одеси

06:37 Ціни на продукти — як в Україні здорожчали овочі у 2024 році

Text

20:35 Коваленко повідомив про важкі наслідки удару ворога по Запоріжжю

Text

17:50 Термінова заява Польщі щодо допомоги Україні — ефір Вечір.LIVE

Text

13:05 План Україні від Трампа та нічна атака окупантів — ефір День.LIVE

Text

10:13 У КМВА назвали кількість збитих БпЛА над Києвом — які наслідки

Text

08:00 Перемога Трампа та бойові дії на Курщині — ефір Ранок.LIVE

6 листопада 2024
Text

22:01 Нардеп попередив про зростанні тарифів на електрику

Text

21:09 Політолог пояснив, чому варто замінити посла в США Маркарову

Text

19:45 Нардеп Кицак пояснив модель влади Трампа

Text

18:58 Тисяча від Зеленського — нардеп Железняк розкритикував ініціативу

Text

18:20 Никорак заявила про зменшення витрат на сектор безпеки

Популярні новини

Всі Новини Статті Відео

06:22Що не казати працівнику ТЦК, якщо це ваш друг чи родич

29 жовтня 2024

18:43 Хто підлягає мобілізації у листопаді 2024 року першочергово

28 жовтня 2024

09:08 Окупанти готуються до перекидання військ на ТОТ Запоріжжя

2 листопада 2024

06:22Що не варто розповідати про себе на вимогу ТЦК — це особисте

4 листопада 2024

13:08 Поза межами спадщини — які активи не переходять нащадкам

09:59 Де в Україні можна офіційно купити дрова та скільки коштує 1 м³

16:59 Тисячу від Зеленського можна буде отримати готівкою — деталі

1 листопада 2024

23:27 Чоловік вважав ТЦК незаконною організацією — що вирішив суд

5 листопада 2024

08:02 Сержант запасу подав позов проти ТЦК через штраф — що вирішив суд

7 листопада 2024

07:34 Можна поплатитися — де категорично заборонено брати дрова