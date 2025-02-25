В Киеве ухудшился воздух - стоит быть осторожным

Состояние воздуха в Киеве. Фото: Киев24

В Киеве сегодня, 25 февраля, наблюдается временное ухудшение состояния воздуха. Сейчас фиксируется повышение концентрации взвешенных веществ.

Об этом сообщили в КГГА.

Читайте также:

В Киеве ухудшился воздух

"Вероятной причиной ухудшения состояния воздуха является накопление взвешенных веществ (пыли). Поскольку маловетреная погода при повышенном атмосферном давлении не способствует рассеиванию примесей", — говорится в сообщении.

Городские власти призывают горожан до улучшения ситуации с состоянием воздуха закрыть окна, ограничить пребывание на улице и пить много воды. При наличии очистителя воздуха, его стоит включить на максимум.

Ранее мы писали, что в ночь на 25 февраля в Киеве резко ухудшилось качество воздуха. В частности, в одном из районов ощутимо что-то горелое.

Также мы писали, что утром 22 февраля, индекс качества атмосферного воздуха в Киеве достиг отметки 110. Это свидетельствовало о вредном уровне загрязнения для чувствительных групп населения.