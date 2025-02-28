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В Киеве похоронили боевого медика из США Итана Хертвика — фото

28 февраля 2025 13:48
Анастасия Постоенко - Редактор
Похороны Итана Хертвика в Киеве 28 февраля — фоторепортаж
Панихида по Итану Хертвику. Фото: Новини.LIVE/Игорь Кузнецов
Анастасия Постоенко - Редактор

В Киеве прошла церемония прощания с американским добровольцем медиком Итаном Хертвиком. Он погиб на поле боя в декабре 2023 года, однако его тело удалось вернуть родным только сейчас.

Новини.LIVE побывали на церемонии.

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Кто такой Итан Хертвик

Похорон Ітан Хертвік
Люди пришли попрощаться с американским добровольцем. Фото: Новини.LIVE/Игорь Кузнецов
Ітан Хартвік
Гроб с Итаном Хертвиком Фото: Новини.LIVE/Игорь Кузнецов

21-летний ветеран морской пехоты США Итан Хертвик отдал свою жизнь в бою против российских оккупантов. Он погиб 14 декабря во время эвакуации раненого бойца ВСУ.

Итан присоединился к украинским войскам как доброволец, стремясь защитить страну от российской агрессии. Имея медицинское образование, он выбрал путь боевого медика, посвятив себя спасению жизней на передовой. Сначала он не планировал участвовать в боях, а только помогать раненым и обучать мобилизованных оказывать первую медицинскую помощь.

Ітан Хартвік
Побратимы Итана Хертвика, фото: Новини.LIVE/Игорь Кузнецов
Батьки Ітана Хартвіка
Родители Итана Хертвика, фото: Новини.LIVE/Игорь Кузнецов
Ітан Хартвік панахида
Возложение цветов. Фото: Новини.LIVE/Игорь Кузнецов

Американец сначала служил в 131-м батальоне спецразведки "Ведьмак", который воевал на левом берегу Херсонщины. Впоследствии он перешел в 59-ю мотопехотную бригаду, продолжая выполнять обязанности медика для обоих подразделений.

8 декабря Хертвик вместе с товарищем прикрывал отход своей группы во время российской атаки. Благодаря их действиям удалось остановить наступление врага, ликвидировав до 12 оккупантов. Через несколько дней, спасая раненого побратима, Итан погиб.

Ітан Хертвік панахида
Прощание с Итаном Хертвиком. фото: Новини.LIVE/Игорь Кузнецов
Труна Ітан Хертвек
Похоронная процессия, фото: Новини.LIVE/Игорь Кузнецов

По словам его матери, сначала Итан работал на польско-украинской границе, помогая беженцам. Затем он вернулся в США, но вскоре решил присоединиться к украинскому фронту. 19 декабря он должен был вернуться домой, однако погиб, отдав жизнь за страну, которую полюбил.

"Итан отдал свою жизнь за страну и людей, в которых влюбился!" — сказала его мать.

Похорони Ітана Хертвіка
Военнослужащие несут гроб. Фото: Новини.LIVE/Игорь Кузнецов

Напомним, недавно в Киеве похоронили журналиста и документалиста Ярослава Шапочку, который погиб, защищая Украину.

Также в начале февраля в Киеве попрощались с добровольцем из Беларуси Мариной Зайцевой.

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