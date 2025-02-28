Похороны Итана Хертвика в Киеве 28 февраля — фоторепортаж

Панихида по Итану Хертвику. Фото: Новини.LIVE/Игорь Кузнецов

В Киеве прошла церемония прощания с американским добровольцем медиком Итаном Хертвиком. Он погиб на поле боя в декабре 2023 года, однако его тело удалось вернуть родным только сейчас.

Новини.LIVE побывали на церемонии.

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Люди пришли попрощаться с американским добровольцем. Фото: Новини.LIVE/Игорь Кузнецов

Гроб с Итаном Хертвиком Фото: Новини.LIVE/Игорь Кузнецов

21-летний ветеран морской пехоты США Итан Хертвик отдал свою жизнь в бою против российских оккупантов. Он погиб 14 декабря во время эвакуации раненого бойца ВСУ.

Итан присоединился к украинским войскам как доброволец, стремясь защитить страну от российской агрессии. Имея медицинское образование, он выбрал путь боевого медика, посвятив себя спасению жизней на передовой. Сначала он не планировал участвовать в боях, а только помогать раненым и обучать мобилизованных оказывать первую медицинскую помощь.

Побратимы Итана Хертвика, фото: Новини.LIVE/Игорь Кузнецов

Родители Итана Хертвика, фото: Новини.LIVE/Игорь Кузнецов

Возложение цветов. Фото: Новини.LIVE/Игорь Кузнецов

Американец сначала служил в 131-м батальоне спецразведки "Ведьмак", который воевал на левом берегу Херсонщины. Впоследствии он перешел в 59-ю мотопехотную бригаду, продолжая выполнять обязанности медика для обоих подразделений.

8 декабря Хертвик вместе с товарищем прикрывал отход своей группы во время российской атаки. Благодаря их действиям удалось остановить наступление врага, ликвидировав до 12 оккупантов. Через несколько дней, спасая раненого побратима, Итан погиб.

Прощание с Итаном Хертвиком. фото: Новини.LIVE/Игорь Кузнецов

Похоронная процессия, фото: Новини.LIVE/Игорь Кузнецов

По словам его матери, сначала Итан работал на польско-украинской границе, помогая беженцам. Затем он вернулся в США, но вскоре решил присоединиться к украинскому фронту. 19 декабря он должен был вернуться домой, однако погиб, отдав жизнь за страну, которую полюбил.

"Итан отдал свою жизнь за страну и людей, в которых влюбился!" — сказала его мать.

Военнослужащие несут гроб. Фото: Новини.LIVE/Игорь Кузнецов

Напомним, недавно в Киеве похоронили журналиста и документалиста Ярослава Шапочку, который погиб, защищая Украину.

Также в начале февраля в Киеве попрощались с добровольцем из Беларуси Мариной Зайцевой.