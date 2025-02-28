Похорон Ітана Хертвіка в Києві 28 лютого — фоторепортаж

Панахида за Ітаном Хертвіком. Фото: Новини.LIVE/Ігор Кузнєцов

У Києві пройшла церемонія похорону з американським добровольцем медиком Ітаном Хертвіком. Він загинув на полі бою у грудні в 2023 році, проте, його тіло вдалося повернути рідним лише зараз.

Новини.LIVE побували на церемонії поховання Ітана Хертвіка.

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Труна з Ітаном Хертвіком. Фото: Новини.LIVE/Ігор Кузнєцов

21-річний ветеран морської піхоти США Ітан Хертвік віддав своє життя в бою проти російських окупантів. Він загинув 14 грудня під час евакуації пораненого бійця ЗСУ.

Ітан приєднався до українських військ як доброволець, прагнучи захистити країну від російської агресії. Маючи медичну освіту, він обрав шлях бойового медика, присвятивши себе порятунку життів на передовій. Спочатку він не планував брати участь у боях, а лише допомагати пораненим і навчати мобілізованих надавати першу медичну допомогу.

Побратими Ітана Хертвіка. Фото: Новини.LIVE/Ігор Кузнєцов

Батьки Ітана Хертвіка. Фото: Новини.LIVE/Ігор Кузнєцов

Покладання квітів. Фото: Новини.LIVE/Ігор Кузнєцов

Американець спершу служив у 131-му батальйоні спецрозвідки "Відьмак", який воював на лівому березі Херсонщини. Згодом він перейшов до 59-ї мотопіхотної бригади, продовжуючи виконувати обов’язки медика для обох підрозділів.

8 грудня Хертвік разом із товаришем прикривав відхід своєї групи під час російської атаки. Завдяки їхнім діям вдалося зупинити наступ ворога, ліквідувавши до 12 окупантів. Через кілька днів, рятуючи пораненого побратима, Ітан загинув.

Похорон Ітана Хертвіка. Фото: Новини.LIVE/Ігор Кузнєцов

Похоронна процесія. Фото: Новини.LIVE/Ігор Кузнєцов

За словами його матері, спочатку Ітан працював на польсько-українському кордоні, допомагаючи біженцям. Потім він повернувся до США, але невдовзі вирішив приєднатися до українського фронту. 19 грудня він мав повернутися додому, проте загинув, віддавши життя за країну, яку полюбив.

"Ітан віддав своє життя за країну та людей, в яких закохався!", — сказала його мати.

Військовослужбовці несуть труну. Фото: Новини.LIVE/Ігор Кузнєцов

Нагадаємо, нещодавно у Києві поховали журналіста та документаліста Ярослава Шапочку, який загинув захищаючи Україну.

Також на початку лютого у Києві попрощалися з доброволицею з Білорусі Мариною Зайцевою.