В Киеве полиция нашла пропавшего мужчину

Правоохранители разыскивают пропавшего мужчину. Фото: полиция Киева

В Киеве правоохранители оперативно разыскали 50-летнего жителя столицы, пропавшего без вести накануне. Мужчину осмотрели врачи, его жизни ничего не угрожает.

Об этом сообщили в полиции Киева в субботу, 21 сентября.

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Информация о пропавшем мужчине поступила в милицию вчера вечером. Местная жительница сообщила сотрудникам полиции, что ее муж вышел из дома и перестал выходить на связь.

Полиции стало известно, что киевлянин мог находиться на территории Соломенского ландшафтного парка, поэтому для более детального осмотра территории правоохранители применили дрон.

"Для эффективной отработки местности мы использовали карту ландшафтного парка, на которой были четко обозначены участки, подлежащие обследованию", — рассказал начальник районного управления полиции Игорь Леус.

Он также добавил, что каждая зона поиска была детально распределена между сотрудниками полиции, что позволило правоохранителям в максимально короткий срок скоординировать действия всех служб и в конце концов найти человека, нуждавшегося в немедленной помощи.

Мужчину в возрасте 50 лет доставили в медицинское учреждение для осмотра врачей. Пока его жизни ничего не угрожает.

Правоохранитель работает с дроном. Фото: Полиция Киева

Правоохранители во время розыска пропавшего без вести. Фото: Полиция Киева

Человек на носилках. Фото: Полиция Киева

Напомним, в Киеве задержали членов преступной группировки из трех областей, организовавших наркоторговлю с месячной прибылью в 10 миллионов гривен. Им грозит до десяти лет лишения свободы с конфискацией имущества.

Ранее мы писали, что в Хмельнитчине полиция разоблачила преступную организацию , которая занималась производством и сбытом наркотиков, изъяв почти пять тысяч кустов каннабиса стоимостью более 10 млн грн. Фигуранты задержаны, им грозит до 12 лет заключения.