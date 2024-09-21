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У Києві затримали наркоділків, які маскували товар в смаколиках

21 вересня 2024 10:26
Галина Шподарева - редактор
У Києві двоє молодиків організували наркоторгівлю поштою
Обшук в підозрюваних в наркоторгівлі. Фото: Поліція Києва
Галина Шподарева - редактор

У Києва затримали двох чоловіків за підозрою в наркоторгівлі. Ділки налагодили продаж заборонених речовин, які для відправки поштою маскували в солодощах. Під час обшуків правоохоронці вилучили наркотиків на суму близько пів мільйона гривень. 

Про це повідомила пресслужба поліції Києва у Telegram у суботу, 21 вересня.

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Затримані за підозрою в наркоторгівлі. Фото: Поліція Києва

Наркобізнес у Києві

За даними правоохоронців, наркобізнес у Києві налагодили двоє молодиків, одному з яких 22, другому 23 роки.

"Наркотики та психотропи фігуранти фасували на дози й маскували у коробки з солодощами, після чого відправляли "товар" замовникам поштою", — розповіли в поліції.

У Києві затримали наркоділків, які маскували товар в смаколиках - фото 2
Вилучені наркотики. Фото: Поліція Києва

Під час обшуків було вилучено:

  • близько 250 г амфетаміну,
  • 100 г "Альфа-PVP",
  • 300 г псилоцибінових грибів,  
  • понад 50 таблеток МДМА,
  • електронні ваги та прилади для пакування. 

У поліції підрахували, що вартість вилученого товару за цінами  "чорного" ринку складає пів мільйона гривень. 

Затримані перебувають під вартою, їм загрожує до десяти років позбавлення волі з конфіскацією майна. 

У Києві затримали наркоділків, які маскували товар в смаколиках - фото 3
Речові докази. Фото: Поліція Києва

Нагадаємо, у Києві затримали членів злочинного угруповання з трьох областей, які організували наркоторгівлю з місячним прибутком у 10 мільйонів гривень. Їм загрожує до десяти років позбавлення волі з конфіскацією майна.

Раніше ми писали, що на Хмельниччині поліція викрила злочинну організацію, яка займалася виробництвом та збутом наркотиків, вилучивши майже п'ять тисяч кущів канабісу вартістю понад 10 млн грн. Фігурантів затримано, їм загрожує до 12 років ув'язнення. 

Київ наркотики поліція наркоторгівля Кримінал затримання

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