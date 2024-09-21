У Києві поліція знайшла зниклого чоловіка

Правохоронці розшукують зниклого чоловіка. Фото: поліція Києва

У Києві правоохоронці оперативно розшукали 50-річного мешканця столиці, який зник безвісти напередодні. Чоловіка оглянули лікарі, його життю нічого не загрожує.

Про це повідомили у поліції Києва у суботу, 21 вересня.

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Інформація про зниклого чоловіка надійшла до правоохоронців вчора ввечері. Місцева мешканка повідомила співробітникам поліції, що її чоловік вийшов з дому та перестав виходити на зв’язок.

Поліції стало відомо, киянин міг перебувати на території Солом’янського ландшафтного парку, тож для більш детального огляду території правоохоронці застосували дрон.

"Для ефективного відпрацювання місцевості ми використали карту ландшафтного парку, на якій були чітко позначені ділянки, що підлягали обстеженню", — розповів начальник районного управління поліції Ігор Леус.

Він також додав, що кожна зона пошуку була детально розподілена між співробітниками поліції, що дало змогу правоохоронцям в максимально короткий термін скоординувати дії усіх служб та врешті решт знайти людину, яка потребувала негайної допомоги

Чоловіка віком 50 років доправили до медичного закладу для огляду лікарів. Наразі його життю нічого не загрожує.

Правоохоронець працює з дроном. Фото: Поліція Києва

Правоохоронці під час розшуку зниклого без вісті. Фото: Поліція Києва

Чоловік на ношах. Фото: Поліція Києва

Нагадаємо, у Києві затримали членів злочинного угруповання з трьох областей, які організували наркоторгівлю з місячним прибутком у 10 мільйонів гривень. Їм загрожує до десяти років позбавлення волі з конфіскацією майна.

Раніше ми писали, що на Хмельниччині поліція викрила злочинну організацію, яка займалася виробництвом та збутом наркотиків, вилучивши майже п'ять тисяч кущів канабісу вартістю понад 10 млн грн. Фігурантів затримано, їм загрожує до 12 років ув'язнення.