Полицейские разоблачили бордель в Киеве — приговор суда

Молоток судьи. Фото иллюстративное: Pexels

В Киеве четверо представителей полиции воспользовались услугами женщин легкого поведения. Таким образом, они разоблачили бордель.

Об этом говорится в приговоре суда, опубликованном в Едином государственном реестре судебных решений.

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Детали дела

В материалах дела говорится, что с сентября по октябрь 2022 года представитель полиции во время следственного эксперимента трижды вступал в половой акт с женщинами легкого поведения и заплатил за это 4 500 грн.

В ноябре 2022 года еще один представитель полиции воспользовался услугами борделя, заплатив 1 600 грн.

А в январе прошлого года еще двое полицейских провели "следственные эксперименты", заплатив 2 000 и 5 000.

После этого подозреваемые были задержаны.

Что решил суд

На суде женщины отрицали свою вину, утверждая, что занимались только проституцией и не были сутенерами.

Две из них заявили, что полиция преследует их из-за отказа работать на правоохранителей. После рассмотрения материалов дела суд признал всех трех женщин виновными. Их приговорили к четырем годам лишения свободы.

Напомним, в Киеве мужчина пытался украсть из "Сільпо" товар на сумму 905 гривен. Против мужчины начали уголовное дело.

Ранее в Киеве состоялся суд по незаконному строительству ресторана на территории Голосеевского парка, владельцем которого является бывший киевский полицейский.