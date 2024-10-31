Полицейские разоблачили бордель в Киеве — приговор суда

В Киеве полиция пользовалась услугами борделя — кого наказал суд
В Киеве четверо представителей полиции воспользовались услугами женщин легкого поведения. Таким образом, они разоблачили бордель.
Об этом говорится в приговоре суда, опубликованном в Едином государственном реестре судебных решений.
Детали дела
В материалах дела говорится, что с сентября по октябрь 2022 года представитель полиции во время следственного эксперимента трижды вступал в половой акт с женщинами легкого поведения и заплатил за это 4 500 грн.
В ноябре 2022 года еще один представитель полиции воспользовался услугами борделя, заплатив 1 600 грн.
А в январе прошлого года еще двое полицейских провели "следственные эксперименты", заплатив 2 000 и 5 000.
После этого подозреваемые были задержаны.
Что решил суд
На суде женщины отрицали свою вину, утверждая, что занимались только проституцией и не были сутенерами.
Две из них заявили, что полиция преследует их из-за отказа работать на правоохранителей. После рассмотрения материалов дела суд признал всех трех женщин виновными. Их приговорили к четырем годам лишения свободы.
Напомним, в Киеве мужчина пытался украсть из "Сільпо" товар на сумму 905 гривен. Против мужчины начали уголовное дело.
Ранее в Киеве состоялся суд по незаконному строительству ресторана на территории Голосеевского парка, владельцем которого является бывший киевский полицейский.
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