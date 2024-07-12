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В Киеве умер семилетний пациент Охматдета, который находился в больнице на момент удара

12 июля 2024 13:18
Евгения Брюховецкая - редактор
Семилетний мальчик, проходивший лечение в Охматдете, скончался 12 июля
Егор Завадецкий. Фото: Facebook
Евгения Брюховецкая - редактор

В Киеве скончался семилетний мальчик, который находился в детской больнице "Охматдет" на момент ракетного удара. Он пребывал в коме через 12 дней после падения с велосипеда.

Об этом сообщили Вікна со ссылкой на мать мальчика.

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Семилетний Егор Завадецкий умер в Киеве

Известно, что семилетний Егор Завадецкий с 20 июня сражался за жизнь после того, как упал с велосипеда. По словам матери мальчика, у сына был отек головного мозга и глаз. Также у него отказали печень, почки, не работал желудок и отмирала правая рука, поэтому он находился на диализе.

После нескольких операций мальчик впал в кому третьей стадии, в которой пробыл 12 дней. После попадания российской ракеты по "Охматдету" его перевезли в киевский кардиоцентр, где утром 12 июля ребенок умер.

Егор Завадецкий
Егор Завадецкий в больнице. Фото: Facebook

"Когда Егор упал с велосипеда, то основной удар был в печень, именно на ее соединение. В Киеве нам сказали, что одну из половин нужно удалять. Почти девять часов длилась операция, после которой сын был двое суток при сознании, говорил и реагировал. Но в оставшемся остатке образовался тромб. И снова операция, которая продолжалась 3,5 часа. После этого у него на двадцать минут остановилось сердце и понадобилось переливание крови", — рассказала мать.

Ранее в Минздраве назвали имена людей, которые погибли от ракетной атаки россиян по Киеву 8 июля.

А премьер-министр Украины Денис Шмыгаль вместе с главой Минздрава Виктором Ляшко посетили медицинские учреждения, в которые перевели пациентов "Охматдета".

Киев смерть дети болезнь война в Украине Охматдет

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