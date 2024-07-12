Семирічний хлопчик, який проходив лікування в Охматдиті, помер 12 липня

Єгор Завадецький. Фото: Facebook

У Києві помер семирічний хлопчик, який перебував у дитячій лікарні "Охматдит" на момент ракетного удару. Він перебував у комі 12 днів після падіння з велосипеда.

Про це повідомили Вікна з посиланням на матір хлопчика.

Читайте також:

Семирічний Єгор Завадецький помер у Києві

Відомо, що семирічний Єгор Завадецький з 20 червня боровся за життя після того, як упав з велосипеда. За словами матері хлопчика, у сина був набряк головного мозку та очей. Також у нього відмовили печінка, нирки, не працював шлунок та відмирала права рука, тому він перебував на діалізі.

Після кількох операцій хлопчик впав у кому третьої стадії, в якій пробув 12 днів. Після влучання російської ракети по "Охматдиту" його перевезли до київського кардіоцентру, де вранці 12 липня дитина померла.

Єгор Завадецький у лікарні. Фото: Facebook

"Коли Єгор впав з велосипеда, то основний удар був у печінку, саме на її з’єднання. У Києві нам сказали, що одну з половин потрібно видаляти. Майже дев’ять годин тривала операція, після якої син був дві доби при свідомості, говорив та реагував. Але в залишку, що зберігся, утворився тромб. І знову операція, яка тривала 3,5 години. Після цього у нього на двадцять хвилин зупинилося серце і знадобилося переливання крові", — розповіла матір.

Раніше в МОЗ назвали імена людей, які загинули від ракетної атаки росіян по Києву 8 липня.

А прем'єр-міністр України Денис Шмигаль разом з очільником МОЗ Віктором Ляшком відвідали медичні заклади, в які перевели пацієнтів "Охматдиту".