Видео
Иконка - поддержать ЗСУ Поддержать ЗСУ
Україна
Новости Армия Экономика Спорт Контекст Видео
ПсихологияВкусМода и красотаШтабПутешествияTravelFashionТуризмДомРынок недвижимостиАвтоЭкономикаУкраинаЗдоровье +ТехноНовости дняРецепты АрхивПсихология 2025СпортШоу-бизнесАрмияШоу-бизнес 1МедцентрДом и огородITПромоНедвижимостьГороскопЭксклюзивЕвровидениеВалютаКиноВойскоХроникиВойнаЗвездыАктуальноВоенная экономикаИндустрииШоу и звездыТЦККино и сериалыМирВоенныйЛайфхакиСегодняВойна 2024ДеньгиНаукаСветЕдаМобилизацияРынок трудаWowВСУФинансистЖивотныеСадSuperКурсОбществоПроисшествияКомбатДемобилизацияSmartЭкономика 2024БоксПсихология1ЗдоровьеПраздники1Евровидение1МетеоПогодаУкраина АрхивШоу-бизнес --ТЦК та СПРезервОгоЭкономистПолитикаКухняПраздникиЛайфстайлLifeТехнологииФинансыИнвестицииРецептыМодаДом 2024Львов

Популярные запросы

Енергокриза Україна Вступ до ЄС
Ціни на газ Курс гривні
Військова допомога Ситуація на фронті
Реконструкція міст Відключення світла
Авто
Актуально
Армия
Вкус
Военная экономика
Гороскоп
Дом и огород
Инвестиции
Индустрии
Кино и сериалы
Львов
Медцентр
Метео
Мобилизация
Мода и красота
Новости дня
Праздники
Промо
Психология
Путешествия
Рецепты
Рынок недвижимости
Рынок труда
Спорт
Технологии
ТЦК
Финансы
Хроники
Экономика
Эксклюзив
Видео

Соцсети

Youtube Youtube Telegram Telegram Viber Viber Instagram Instagram Facebook Facebook TikTok TikTok Google News Google News Google News Spotify SoundCloud SoundCloud RSS RSS
Главная Киев В Киеве умерла еще одна жертва атаки РФ 7 сентября

В Киеве умерла еще одна жертва атаки РФ 7 сентября

Ua ru
Дата публикации 30 сентября 2025 17:29
После обстрела Киева умерла 74-летняя женщина
Обстрелы Киева. Фото иллюстративное: ГСЧС Киевщины

В Киеве умерла 74-летняя женщина, которая находилась в реанимации после атаки 7 сентября. Таким образом количество жертв обстрелов со стороны РФ возросло до пяти, среди них — трое женщин и ребенок.

Об этом Виталий Кличко сообщил в официальном Telegram-канале во вторник, 30 сентября.

Реклама
Читайте также:

Новые жертвы атаки на Киев

Мэр Киева отметил, что женщина находилась в тяжелом состоянии после обстрела и, к сожалению, врачам не удалось ее спасти. Напомним, что в результате атаки тогда сразу погибли молодая женщина и ее маленький ребенок, а на следующий день из-под завалов достали тело еще одного мужчины. Неделю назад в больнице умерла беременная женщина, которую врачи пытались спасти в течение двух недель.

В Киеве умерла еще одна жертва атаки РФ 7 сентября - фото 1
Сообщение Кличко в Telegram. Фото: скриншот

"В реанимации одной из столичных больниц умерла 74-летняя женщина, которая пострадала от атаки врага на Киев 7 сентября", — написал Кличко.

Он также напомнил, что жизнь беременной женщины спасти не удалось, однако врачам удалось спасти ее малыша. По состоянию на сегодня общее количество жертв той атаки составляет пять человек. Это три женщины, маленький ребенок и мужчина, погибшие от удара в Святошинском районе.

Напомним, что в ночь на 30 сентября российские войска атаковали ударными дронами жилой дом в селе Чернетчина Сумской области, где погибла беременная женщина.

Ранее мы также информировали, что днем 30 сентября войска рф атаковали Днепр дронами, в результате чего ранены 12 человек, о чем сообщил глава Днепропетровской ОГА Сергей Лысак.

Виталий Кличко Киев обстрелы атака жертвы
Руслан Кулешов - редактор
Автор:
Руслан Кулешов
Реклама
Реклама
Реклама
Реклама

Этот сайт использует cookie-файлы

Политика пользователя cookie

Больше информации