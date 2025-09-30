После обстрела Киева умерла 74-летняя женщина

Обстрелы Киева. Фото иллюстративное: ГСЧС Киевщины

В Киеве умерла 74-летняя женщина, которая находилась в реанимации после атаки 7 сентября. Таким образом количество жертв обстрелов со стороны РФ возросло до пяти, среди них — трое женщин и ребенок.

Об этом Виталий Кличко сообщил в официальном Telegram-канале во вторник, 30 сентября.

Новые жертвы атаки на Киев

Мэр Киева отметил, что женщина находилась в тяжелом состоянии после обстрела и, к сожалению, врачам не удалось ее спасти. Напомним, что в результате атаки тогда сразу погибли молодая женщина и ее маленький ребенок, а на следующий день из-под завалов достали тело еще одного мужчины. Неделю назад в больнице умерла беременная женщина, которую врачи пытались спасти в течение двух недель.

Сообщение Кличко в Telegram. Фото: скриншот

"В реанимации одной из столичных больниц умерла 74-летняя женщина, которая пострадала от атаки врага на Киев 7 сентября", — написал Кличко.

Он также напомнил, что жизнь беременной женщины спасти не удалось, однако врачам удалось спасти ее малыша. По состоянию на сегодня общее количество жертв той атаки составляет пять человек. Это три женщины, маленький ребенок и мужчина, погибшие от удара в Святошинском районе.

Напомним, что в ночь на 30 сентября российские войска атаковали ударными дронами жилой дом в селе Чернетчина Сумской области, где погибла беременная женщина.

Ранее мы также информировали, что днем 30 сентября войска рф атаковали Днепр дронами, в результате чего ранены 12 человек, о чем сообщил глава Днепропетровской ОГА Сергей Лысак.