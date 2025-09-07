Атака на Киев — Виктория Гребенюк и ее сын погибли

Спасатели ликвидируют последствия атаки РФ на Киев 7 сентября 2025 года. Фото: ГСЧС/Telegram

В ночь на 7 сентября российские оккупанты беспилотниками и ракетами атаковали Киев. В результате вражеского удара в Святошинском районе столицы погибла женщина с младенцем.

Новини.LIVE со ссылкой на онлайн-проект "Их убила Россия" рассказывают, что известно о женщине с младенцем, погибшей в результате атаки РФ на Киев 7 сентября 2025 года.

Виктория Гребенюк, которая погибла с младенцем из-за атаки РФ на Киев 7 сентября. Фото: "Их убила Россия"/Facebook

Женщина с младенцем погибли из-за атаки РФ на Киев — что известно

Сегодня, 7 сентября, в результате массированной атаки РФ на Киев в Святошинском районе погибли молодая женщина и младенец.

Говорится о Виктории Гребенюк и ее двухмесячном сыне Романе. Ночью 7 сентября в их дом российские захватчики попали дроном.

"Виктория была невероятно добрым, порядочным и прекрасным человеком. Трудно подобрать слова, потому что слезы заливают глаза от несправедливости и бессилия. Никогда не забуду ее поддержку, мудрое руководство, шутки и профессионализм. Царство небесное Виктории и ее сыночку Роману. Сил родным пережить эту потерю", — выражает соболезнования и вспоминает погибшую Юля Мельник.

Виктория Гребенюк, которая погибла с младенцем из-за атаки РФ на Киев 7 сентября. Фото: "Их убила Россия"/Facebook

"Моя дорогая подруга, я не верю, ты только получила такую желанную жизнь, семью, мужа, маленького сыночка. Это все не должно было бы быть. Я очень тебя люблю. Сегодня погибла моя Вика вместе с двухмесячным сыном. Вика, которая больше всего любила жизнь и людей, через проклятую р***ю, прямое попадание в дом", — пишет подруга погибшей Марина Новак.

Как известно, Виктории было 32 года, она работала в благотворительной организации "100 процентов жизни. Киевский регион".

