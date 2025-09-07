Видео
Иконка - поддержать ЗСУ Поддержать ЗСУ
Україна
Новости Армия Экономика Спорт Контекст Видео
УкраинаВоенная экономикаНовости дняРецепты АрхивИндустрииДомПсихология 2025СпортШоу-бизнес 1МедцентрДом и огородНедвижимостьВкусШоу-бизнесАрмияЭксклюзивШоу и звездыЭкономикаКиноХроникиFashionШтабАвтоВойнаПсихологияTravelАктуальноПромоГороскопЕвровидениеВалютаЕвровидение1ПогодаВойскоITУкраина АрхивШоу-бизнес --ЗвездыМирТЦК та СПВоенныйЛайфхакиВойна 2024ДеньгиНаукаСветЕдаРезервСегодняОгоМобилизацияWowВСУФинансистЖивотныеСадSuperЭкономистКурсОбществоПроисшествияРынок трудаКомбатДемобилизацияSmartЭкономика 2024КухняЛайфстайлБоксПсихология1ЗдоровьеПраздники1Дом 2024Здоровье +ТехноТЦКLifeЛьвовПолитикаПраздникиМетеоТехнологииФинансыИнвестицииРецептыМодаТуризм

Популярные запросы

Енергокриза Україна Вступ до ЄС
Ціни на газ Курс гривні
Військова допомога Ситуація на фронті
Реконструкція міст Відключення світла
Fashion
Travel
Авто
Актуально
Армия
Вкус
Военная экономика
Дом и огород
Инвестиции
Индустрии
Кино
Львов
Медцентр
Метео
Мобилизация
Недвижимость
Новости дня
Праздники
Промо
Психология
Рецепты
Рынок труда
Спорт
Технологии
ТЦК
Финансы
Хроники
Штаб
Экономика
Эксклюзив
Видео

Соцсети

Youtube Youtube Telegram Telegram Viber Viber Instagram Instagram Facebook Facebook TikTok TikTok Google News Google News Google News Spotify SoundCloud SoundCloud RSS RSS
Главная Киев Атака РФ на Киев — что известно об убитой женщине с младенцем

Атака РФ на Киев — что известно об убитой женщине с младенцем

Ua ru
Дата публикации 7 сентября 2025 18:20
Атака на Киев — Виктория Гребенюк и ее сын погибли
Спасатели ликвидируют последствия атаки РФ на Киев 7 сентября 2025 года. Фото: ГСЧС/Telegram

В ночь на 7 сентября российские оккупанты беспилотниками и ракетами атаковали Киев. В результате вражеского удара в Святошинском районе столицы погибла женщина с младенцем.

Новини.LIVE со ссылкой на онлайн-проект "Их убила Россия" рассказывают, что известно о женщине с младенцем, погибшей в результате атаки РФ на Киев 7 сентября 2025 года.

Реклама
Читайте также:
Атака РФ на Київ 7 вересня
Виктория Гребенюк, которая погибла с младенцем из-за атаки РФ на Киев 7 сентября. Фото: "Их убила Россия"/Facebook

Женщина с младенцем погибли из-за атаки РФ на Киев — что известно

Сегодня, 7 сентября, в результате массированной атаки РФ на Киев в Святошинском районе погибли молодая женщина и младенец.

Говорится о Виктории Гребенюк и ее двухмесячном сыне Романе. Ночью 7 сентября в их дом российские захватчики попали дроном.

"Виктория была невероятно добрым, порядочным и прекрасным человеком. Трудно подобрать слова, потому что слезы заливают глаза от несправедливости и бессилия. Никогда не забуду ее поддержку, мудрое руководство, шутки и профессионализм. Царство небесное Виктории и ее сыночку Роману. Сил родным пережить эту потерю", — выражает соболезнования и вспоминает погибшую Юля Мельник.

Атака РФ на Київ 7 вересня
Виктория Гребенюк, которая погибла с младенцем из-за атаки РФ на Киев 7 сентября. Фото: "Их убила Россия"/Facebook

"Моя дорогая подруга, я не верю, ты только получила такую желанную жизнь, семью, мужа, маленького сыночка. Это все не должно было бы быть. Я очень тебя люблю. Сегодня погибла моя Вика вместе с двухмесячным сыном. Вика, которая больше всего любила жизнь и людей, через проклятую р***ю, прямое попадание в дом", — пишет подруга погибшей Марина Новак.

Как известно, Виктории было 32 года, она работала в благотворительной организации "100 процентов жизни. Киевский регион".

Ранее мы рассказывали о последствиях атаки РФ на Киев 7 сентября 2025 года.

Также показывали видео, как продолжается разбор завалов в Святошинском районе Киева после обстрела 7 сентября.

Киев обстрелы война в Украине атака погибшие
Евтушенко Алина - редактор
Автор:
Евтушенко Алина
Реклама
Реклама
Реклама
Реклама

Этот сайт использует cookie-файлы

Политика пользователя cookie

Больше информации