Головна Київ У Києві померла ще одна жертва атаки РФ 7 вересня

У Києві померла ще одна жертва атаки РФ 7 вересня

Ua ru
Дата публікації: 30 вересня 2025 17:29
Після обстрілу Києва померла 74-річна жінка
Обстріли Києва. Фото ілюстративне: ДСНС Київщини

У Києві померла 74-річна жінка, яка перебувала в реанімації після атаки 7 вересня. Таким чином кількість жертв обстрілів з боку РФ зросла до п’яти, серед них — троє жінок і дитина.

Про це Віталій Кличко повідомив в офіційному Telegram-каналі у вівторок, 30 вересня.

Читайте також:

Нові жертви атаки на Київ

Мер Києва зазначив, що жінка перебувала у важкому стані після обстрілу та, на жаль, лікарям не вдалося її врятувати. Нагадаємо, що внаслідок атаки тоді одразу загинули молода жінка і її маленька дитина, а наступного дня з-під завалів дістали тіло ще одного чоловіка. Тиждень тому у лікарні померла вагітна жінка, яку лікарі намагалися врятувати протягом двох тижнів.

У Києві померла ще одна жертва атаки РФ 7 вересня - фото 1
Допис Кличко у Telegram. Фото: скриншот

"У реанімації однієї зі столичних лікарень померла 74-річна жінка, яка постраждала від атаки ворога на Київ 7 вересня", — написав Клічко.

Він також нагадав, що життя вагітної жінки врятувати не вдалося, проте лікарям вдалося врятувати її малюка. Станом на сьогодні загальна кількість жертв тієї атаки становить п’ять людей. Це три жінки, маленька дитина і чоловік, загиблі від удару у Святошинському районі.

Нагадаємо, що у ніч проти 30 вересня російські війська атакували ударними дронами житловий будинок у селі Чернеччина Сумщини, де загинула вагітна жінка.

Раніше ми також інформували, що вдень 30 вересня війська рф атакували Дніпро дронами, унаслідок чого поранено 12 людей, про що повідомив очільник Дніпропетровської ОВА Сергій Лисак.

Руслан Кулєшов - редактор
Автор:
Руслан Кулєшов
