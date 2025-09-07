Видео
Главная Киев В Святошинском районе Киева продолжается разбор завалов — видео

В Святошинском районе Киева продолжается разбор завалов — видео

Ua ru
Дата публикации 7 сентября 2025 17:22
Последствия атаки РФ в Святошинском районе Киева
Последствия атаки РФ на Киев 7 сентября 2025 года. Фото: Галина Остаповец/Новини.LIVE

В ночь на 7 сентября российские оккупанты нанесли массированный удар ракетами и дронами по Киеву. В результате вражеского обстрела самые белые повреждения получил дом в Святошинском районе столицы — сейчас там продолжается разбор завалов.

О ситуации в Святошинском районе Киева информирует журналистка Новини.LIVE Галина Остаповец в воскресенье, 7 сентября.

Читайте также:

Атака РФ на Киев 7 сентября — разбор завалов продолжается

В ночь на 7 сентября российские захватчики массированно атаковали Киев, в результате чего есть погибшие и раненые. Наибольшие разрушения претерпел дом в Святошинском районе столицы — сейчас там продолжается ликвидация последствий атаки РФ.

Атака РФ на Київ 7 вересня
Последствия атаки РФ на Киев 7 сентября 2025 года. Фото: Галина Остаповец/Новини.LIVE

По информации спасателей, под завалами людей нет. На этой локации погибли 32-летняя женщина и ее двухмесячный младенец.

Рядом с местом попадания в соседних домах выбиты окна. На месте работают экстренные службы.

Атака РФ на Київ 7 вересня
Последствия атаки РФ на Киев 7 сентября 2025 года. Фото: Галина Остаповец/Новини.LIVE

Ранее Зеленский назвал количество ракет и дронов, которые российские оккупанты выпустили по Украине в ночь на 7 сентября.

Напомним, что в ночь на 7 сентября российские захватчики нанесли удары по жилым домам в Киеве.

Евтушенко Алина - редактор
Автор:
Евтушенко Алина
