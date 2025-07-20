ДТП в Киеве с участием работника прокуратуры - в больнице умерла женщина, которую сбил Андрей Молочный

ДТП в Киеве. Фото: Киевская городская прокуратура

Женщина, которую вечером 19 июля сбил автомобиль на тротуаре в центре Киева, умерла в больнице. За рулем в состоянии алкогольного опьянения был работник прокуратуры Андрей Молочный.

Об этом сообщил Генеральный прокурор Украины Руслан Кравченко в Telegram.

Реклама

Читайте также:

ДТП с участием работника прокуратуры

Кравченко сообщил, что авария произошла на Большой Васильковской в Киеве: нетрезвый водитель выехал на тротуар, сбил женщину и попытался скрыться с места происшествия. Впоследствии стало известно, что виновником ДТП является Андрей Молочный — он не прокурор, но работник прокуратуры и государственный служащий.

"К сожалению, пострадавшая скончалась в больнице. Мои искренние соболезнования родным и близким погибшей", — говорится в сообщении.

Генпрокурор добавил, что Молочному уже сообщили о подозрении по ч. 3 ст. 286-1 УК Украины — нарушение правил дорожного движения в состоянии опьянения, что привело к смерти человека. Результат обследования — 1,77 промилле.

"Мы будем настаивать на применении меры пресечения сроком на 60 суток в виде содержания под стражей без определения размера залога", — отметил Кравченко.

Глава прокуратуры подчеркнул, что лично будет следить за ходом дела с момента избрания меры пресечения и представлять сторону обвинения в суде.

Напомним, 19 июля поздно вечером в Голосеевском районе Киева работник прокуратуры на автомобиле совершил наезд на женщину на пешеходной зоне и скрылся с места происшествия.

Также мы писали, что недавно в центре Киева автомобиль заехал на террасу заведения питания и травмировал посетительницу.