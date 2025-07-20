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Головна Київ У Києві працівник прокуратури збив жінку та втік з місця ДТП

У Києві працівник прокуратури збив жінку та втік з місця ДТП

Ua ru
Дата публікації: 20 липня 2025 09:20
У Києві працівник прокуратури Андрій Молочний збив жінку
Місце ДТП у Києві за участю працівника прокуратури. Фото: кадр з відео

У суботу, 19 липня, пізно ввечері у Голосіївському районі Києва працівник прокуратури на автомобілі скоїв наїзд на жінку на пішохідній зоні та втік з місця події. Зловмисника вже затримали правоохоронці.

Про це повідомив Генеральний прокурор України Руслан Кравченко у Facebook.

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У Києві працівник прокуратури збив жінку — деталі ДТП

За інформацією Генпрокурора, в Голосіївському районі столиці працівник прокуратури здійснив наїзд на жінку на пішохідній зоні по вул. Великій Васильківській. Водій автомобіля, порушуючи всі норми закону і моралі, збив жінку і втік з місця події. Але наразі його затримано.

Виявилось, що за кермом був Молочний Андрій Андрійович, головний спеціаліст відділу. Він державний службовець, не прокурор, але працівник органів прокуратури.

Генпрокурор Руслан Кравченко заявив, що бере цю справу під власний контроль.

"Це шокує. Я ще раз наголошую: належність до органів прокуратури не індульгенція, це відповідальність. Беру цю справу під контроль. І як Генеральний прокурор представлятиму інтереси потерпілої в суді. 

Така поведінка — ганьба для всієї системи. Вона має бути жорстко покарана. І я обіцяю, так і буде. Право і Закон одні для всіх. Потерпілій надається вся необхідна медична допомога. 

Особисто прошу вибачення за цей ганебний вчинок працівника прокуратури", — написав Генпрокурор.

ДТП у Києві
Скриншот повідомлення Генпрокурора/Facebook

Нагадаємо, що нещодавно у центрі Києва на вулиці Саксаганського сталася ДТП — автомобіль заїхав на терасу закладу харчування та травмував відвідувачку.

А раніше на проспекті Леоніда Каденюка у Києві сталася аварія за участю маршрутного автобуса.

ДТП Київ аварія прокуратура постраждалі
Євтушенко Аліна - редактор
Автор:
Євтушенко Аліна
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